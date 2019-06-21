16:24 (мск), источник: Чердак
Потерянные кошельки рассказали о честности россиян
По сравнению с жителями 40 стран мира наши соотечественники оказались ни слишком честными, ни слишком вороватыми.
Специалисты по поведенческой экономике провели масштабное исследование честности жителей крупных городов из 40 стран мира, среди которых была и Россия. Ожидаемо оказалось, что на решение о том, возвращать ли найденный кошелек или нет, в первую очередь влияет количество денег в нем. Но вот неожиданной закономерностью стало то, что чем денег было больше, тем чаще их возвращали. Причем россияне делали это в 55% случаев — реже, чем датчане или швейцарцы, но чаще, чем китайцы или казахстанцы.
Классические экономические модели говорят, что человек по умолчанию стремится к обогащению, а значит, например, должен забрать себе кошелек с деньгами, найденный на улице. Причем вероятность этого тем больше, чем больше в кошельке денег. Однако поведенческие экономисты раз за разом доказывают, что на самом деле люди ведут себя совсем не так, как предсказывают классические теории.
В новом масштабном исследовании американские и швейцарские ученые провели эксперименты на основе классического опыта с «потерянным» кошельком в 355 городах 40 стран — от Берлина и Афин до Пекина и
В каждой стране они определяли от 5 до 8 крупных городов, в каждом из которых оставляли на видном месте якобы потерянные кошельки в музеях, отелях, банках, почтовых отделениях и даже полицейских участках. В этих кошельках всегда была визитная карточка владельца с адресом электронной почты: именно с ее помощью исследователи и оценивали, хочет ли нашедший вернуть кошелек. В разных вариантах эксперимента в кошельках были деньги (разные суммы), список покупок и ключ. Для подтверждения отдельных гипотез ученые также проводили дополнительно опросы в разных странах.
В результате оказалось, что, вопреки ожиданиям, люди чаще забирали себе кошельки с небольшими суммами, а большие суммы — возвращали (46% в случае кошельков без денег, 61% — с небольшим количеством денег и 72% с большой суммой). Исследователи интерпретируют этот результат через понятие психологических издержек: чем большую сумму человек присваивает, тем сложнее ему договориться со своей совестью.
Взяв чужие деньги, человек вынужден будет признать себя нечестным человеком, а потом
В целом исследование показало, что человек решает, вернуть кошелек или нет, основываясь на нескольких факторах. Кроме уже упомянутых моральных издержек на мотивы людей влияло то, насколько сложно было вернуть потерю, а также косвенные данные о том, насколько хозяин кошелька богат — например, список покупок. Также люди оценивали размер вреда от невозвращения — об этом говорит, например, наличие в кошельке ключа.
Авторы дополнительно проверили, насколько на людей влияет страх наказания — для этого они оставляли кошелек в тех местах, где были камеры наблюдения. Оказалось, что это на мотивацию людей не влияет. Также ученые обратили внимание на то, хотели ли нашедшие кошелек награду за его возвращение.
Что касается разницы между странами, то наибольший процент вернувших кошельки (от 70 до 85%) был в Швейцарии, Норвегии, Нидерландах, Дании и Швеции, а наименьший (от 8 до 20) — в Китае, Перу, Казахстане и Кении. В России кошелек возвращали примерно в 55% случаев. При этом чем больше денег было в кошельке, тем чаще его возвращали в абсолютном большинстве городов и стран. Эта закономерность неожиданна не только в разрезе классических экономических теорий, но и в глазах обычных людей: проведенный учеными опрос показал, что люди ожидают совсем другого: того, что кошельки совсем без денег или с небольшим количеством денег будут возвращать чаще.