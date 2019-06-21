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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Дроздов прокомментировал сообщения о скандальном уходе из «В мире животных»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Николай Дроздов прокомментировал сообщения о «скандальном» уходе из передачи «В мире животных».

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что Дроздов покинул проект из-за проблем с зарплатой. Некоторые издания также писали, что ведущего и вовсе «выгнали» из передачи.

Дроздов назвал эти сообщения «ахинеей».

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«Я больше полугода не работаю <…> в качестве ведущего или соведущего, но я соратник, единомышленник и даже научный консультант. Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского», — заявил он в комментарии агентству городских новостей «Москва».

Дроздов также подчеркнул, что во время работы на телевидении проблем с выплатой зарплат не было.

Программа «В мире животных» выходит на телеканале «Карусель», посвящена миру живой природы, ее представителям, их повадкам и среде обитания. Сейчас передачу ведет Алексей Лапин, ранее он выходил в эфир совместно с Дроздовым.

Ставший лицом программы Дроздов объявил об уходе из передачи на прошлой неделе.

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