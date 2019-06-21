Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Водянова с возлюбленным, Джиджи Хадид и другие звезды на показе
Как квартиры отравляют своих владельцев
Тест: угадайте цветок по фотографииСможете ли вы отличить ромашки от маргариток, сирень - от гортензии, а петунью - от настурции?
СМИ: Алибасов мог разыграть отравление, дабы спасти сына
Громкий арест на Украине
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Водянова с возлюбленным, Джиджи Хадид и другие звезды на показе
Племянник Аллы Пугачевой женился
9-летний сын Гуфа попал в больницу
Психолог рассказал, почему нельзя заставлять ребенка есть
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Умер один из богатейших людей РФ, ему было 56 лет
Фоторепортажи
15Довели до звезд: лучшие астрономические фотографии года
21Один день из жизни оленеводов Колымы
18:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

В индийском Ченнаи с населением 9 млн закончилась вода. Что там происходит?

В Ченнаи — шестом по величине городе Индии с населением более 9 млн человек — вот уже несколько недель катастрофически не хватает воды. Жизнь в мегаполисе практически замерла: многие бюджетные учреждения, а также кафе, рестораны и гостиницы были вынуждены закрыться.

Источник: REUTERS

Городские службы были вынуждены сократить нормальное водоснабжение на 40%. Кондиционеры по всему городу отключены, больницы не справляются с притоком пациентов, многие компании отправили персонал по домам.

Глава местной ассоциации работников IT-сферы Винот Калигай подтвердил Би-би-си, что сотрудники компьютерных фирм по возможности работают из дома, однако это не слишком помогает ситуации.

«Дома ведь вода тоже заканчивается — так что же нам делать?» — разводит руками он.

Источник: AFP

Аномальная жара, начавшаяся в Индии еще в середине мая, привела к масштабной засухе, жертвами которой уже стали несколько десятков человек.

Новость
Почему женщины в Индии отказываются от воды даже в жару

10 июня в столице страны Нью-Дели был установлен новый температурный рекорд месяца — 48 градусов Цельсия в тени. За несколько дней до этого в городе Чуру на северо-западе Индии столбик термометра поднялся выше 50 градусов.

При этом из-за глобальных изменений климата сезоны дождей с каждым годом становятся все менее обильными и продолжительными.

Острый дефицит питьевой воды угрожает и другим мегаполисам по всему миру, включая Москву, Пекин, Стамбул, Лондон и Токио. В прошлом году первым современным крупным городом мира, где запасы пресной воды фактически иссякли, стал южноафриканский Кейптаун.

Битва за воду

Жители Ченнаи ежедневно проводят по несколько часов под палящим солнцем в ожидании цистерн с питьевой водой, которую власти страны привозят из отдаленных регионов штата.

Источник: GETTY IMAGES
Новость
Мегаполисы, которым грозит дефицит питьевой воды

Более зажиточные горожане покупают воду у частников, однако это слишком дорого для обитателей городских трущоб, где проживает почти миллион человек. Как рассказал Си-эн-эн один из местных жителей, там вынуждены обходиться 30−40 литрами в день на всю семью.

Для сравнения, средняя американская семья потребляет в день примерно в 30−35 раз больше воды.

В городе растет напряженность. Поступают сообщения о нападениях на людей, несущих домой сосуды с водой, и о перехвате автомобилей, везущих цистерны.

Городские власти пытаются искать альтернативные источники воды — например, откачивать ее из местных подземных шахт. Однако и те уже почти полностью пересохли, поскольку из-за засухи сильно упал уровень грунтовых вод.

Источник: AFP

Однако правительство страны не предпринимает особых усилий для предотвращения полномасштабной гуманитарной катастрофы, надеясь на скорый сезон дождей.

Один из федеральных чиновников так и заявил в интервью Би-би-си:

В этой ситуации спасти Ченнаи может только дождь.

А верховный министр штата заявил, что кризисную ситуацию непропорционально раздувают журналисты.

При этом эксперты указывают, что аналогичная ситуация может сложиться почти в любом крупном городе Индии. На сегодняшний день недостаток воды в той или иной степени в стране испытывают около 600 млн человек.

Дома доступ к питьевой воде есть только у каждой четвертой семьи.

Читайте также

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Человек, из-за которого начались протесты в Грузии. Кто такой депутат Га...
Президент Грузии о ситуации в Тбилиси: "Единственная перспектива - в еди...
В Кремле происходящее в Тбилиси назвали русофобской провокацией
Солдаты НАТО заблудились в Румынии и уничтожили поле
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход депутата
Медведев пошутил о погоде в Москве
Мону Лизу «увидели» на набережной в Португалии
Анализ ДНК показал, кем были предки японцев
«Звезда по имени Солнце»: каким был творческий путь Виктора Цоя
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Воровство на АВТОВАЗе вышло на новый технологический уровень Новая проблема российского автогиганта — воровство работниками «элементов технологического оборудования»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 10 918
Летящие тапки и помидоры (сложности с обучением) 738
По следам темы "Потеряла обручальное кольцо" 168
А Вы просите о помощи или Вам родные помощь сами предлагают? 134
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь