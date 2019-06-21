Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Как квартиры отравляют своих владельцев
Нидерланды обвиняют трех россиян и украинца в крушении «боинга» По мнению Совместной следственной группы, они несут ответственность за убийство людей
СМИ: Алибасов мог разыграть отравление, дабы спасти сына
Громкий арест на Украине
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Похудевшая Юлия Высоцкая показала осиную талию
Цой, Леджер и другие звезды, которые ушли из жизни до 30 лет
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы
Илья Лагутенко показал редкое фото с дочками
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Умер один из богатейших людей РФ, ему было 56 лет
Фоторепортажи
12Протесты перед зданием парламента Грузии
16Давай на Домбай!
23:50 (мск), источник: РИА Новости

Российские туроператоры будут возвращать стоимость туров в Грузию

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские туроператоры будут возвращать туристам стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседник агентства рассказала, что, по приблизительным подсчетам, в Грузию приобрели туристические пакеты не более 10 тысяч россиян. Часть из них уже оплачены полностью, часть только забронированы.

«Пока не будут сняты рекомендации, туроператоры будут возвращать туристам стоимость перелёта и наземного обслуживания. Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места. Смогут ли авиакомпании эти деньги вернуть — это станет предметом сложных переговоров», — прокомментировала ситуацию Тюрина.

По её мнению, предлагать другие направления для отдыха тем, кто уже не может отправиться в Грузию, туроператоры уже не будут, так как туры формировались на основе регулярных, а не чартерных перелетов.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ, который касается Грузии. Указом российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии с 8 июля 2019 года, а туроператорам и турагентам на время запрета перелетов рекомендовано не продавать туда туристические путевки.

Следите за развитием темы Протесты в Тбилиси
 У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия
Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны
Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию
Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов
Солдаты НАТО заблудились в Румынии и уничтожили поле
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход депутата
Анализ ДНК показал, кем были предки японцев
Отказ от доллара: Что советует Путину экономист Сергей Глазьев
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Воровство на АВТОВАЗе вышло на новый технологический уровень Новая проблема российского автогиганта — воровство работниками «элементов технологического оборудования»
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь