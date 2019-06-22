01:24 (мск), источник: Аргументы и факты
Квас или не квас? Как вычислить, не подделку ли вам предлагают
Летом продажи кваса в бутылках и в розлив стремительно растут. Но как убедиться, что покупка — не фальсификат?
Квас из бочки Олеся Ермакова продаёт уже 12 лет — начинала как продавец, но сегодня владеет бочками в разных местах Сочи. На одной из них торгует сама.
— Лучший квас — непастеризованный, сделанный на хлебе или живых дрожжах: в нём идёт и молочнокислое, и спиртовое брожение, — говорит она. —.
Но в розлив такого кваса вы нигде не купите: это идеальная среда для стремительного размножения микробов.
И чтобы избежать его, требуется использование особой технологии. Скажем так: если делать всё по уму, получится, что не только не получишь прибыли, но постоянно будешь в минусе! Были те, кто пытался продавать квас в розлив обычным способом, но это,
Сегодня чаще в бочках продают «квасной напиток». По сути, это газировка: в ней вместо натурального брожения — углекислый газ, а вкус и цвет «воссозданы» искусственными добавками, сахарозаменителями и консервантами.
Как понять, что именно вы купили? Есть простой и на 100% верный способ: придя домой, налейте квас в стаканчик и оставьте на столе при комнатной температуре. Через пару дней натуральный квас перебродит (значит, покупать его в розлив в этой точке можно и дальше), а газированная подделка станет просто сладкой цветной водой: пузыри углекислого газа из неё выйдут. Кроме того, в живом квасе обязательно будет осадок.
Если в квасе через 3 часа покоя нет осадка, перед вами фальсификат.
Квас в бутылке тоже может быть пастеризованным (реже применяется холодная стерилизация, обеспложивание; такая надпись тоже гарантия хорошего кваса!) — «правильным» — напитком, а может — газированной водой.
Чтобы определиться, что перед вами, читайте состав. «В квасе на первом месте будет вода — не важно, подготовленная, витаминизированная, умягчённая или артезианская, всё это, скорее, рекламные фишки, — говорит технолог Георгий Туманов. — За ней должны идти сахар и концентрат квасного/ржаного сусла, а также закваска (молочнокислые бактерии, дрожжи).
В квасном напитке состав намного длиннее: там будут обозначены регуляторы кислотности, подсластители, консерванты, колер.
Напиток с колером (красителем) или консервантом в составе квасом называться не может, и ничего полезного от него вы не получите: ни утолить жажду, ни улучшить работу кишечника он не сможет. Кислоты — молочнокислая, лимонная — в него добавлены искусственным путём".
Живой квас — продукт молочнокислого брожения. «Для микрофлоры кишечника он так же полезен, как кефир: позитивно воздействует на
На квасном напитке, кстати, совсем невкусной будет окрошка или ботвинья: он сладкий, без дрожжевой кислинки.
Подсушенный в духовке бородинский хлеб (300 г) смешиваем с 30 г изюма и 80 г сахара, заливаем водой комнатной температуры (1 литр) и оставляем в тёплом месте. Активируем дрожжи (1 ложку сухих или 20 г прессованных) в чашке тёплой воды с 20 г сахара, добавляем к настойке на хлебе и оставляем на 2 дня при комнатной температуре. Когда квас будет готов, в него можно добавить 1 чайную ложку хрена для остроты и убрать в холодильник.
Разведите прессованные дрожжи (30 г) в стакане тёплой кипячёной воды. Добавьте 2,5 литра воды и поджаренный ржаной хлеб (300 г), нарезанный кусочками, а также 100 г сахара. Прикройте тканью и оставьте на несколько дней при комнатной температуре. Когда квас будет готов, уберите в холодильник, а 1/3 от напитка используйте как закваску для следующего раза (вместо дрожжей).