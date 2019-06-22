Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
Химики синтезировали мощное противораковое средство
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Что стоит покупать в ИКЕА в маленькую квартиру, а что — нет
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
СМИ: Алибасов мог разыграть отравление, дабы спасти сына
Громкий арест на Украине
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Водянова с возлюбленным, Джиджи Хадид и другие звезды на показе
Племянник Аллы Пугачевой женился
Всё тело затряслось: припадок Меркель испугал Сеть - видео
Больная раком Яковлева озвучила последнее желание
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Умер один из богатейших людей РФ, ему было 56 лет
Фоторепортажи
21Один день из жизни оленеводов Колымы
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
01:24 (мск), источник: Аргументы и факты

Квас или не квас? Как вычислить, не подделку ли вам предлагают

Летом продажи кваса в бутылках и в розлив стремительно растут. Но как убедиться, что покупка — не фальсификат?

Источник: РИА "Новости"

Просто поставь на стол.

Квас из бочки Олеся Ермакова продаёт уже 12 лет — начинала как продавец, но сегодня владеет бочками в разных местах Сочи. На одной из них торгует сама.

— Лучший квас — непастеризованный, сделанный на хлебе или живых дрожжах: в нём идёт и молочнокислое, и спиртовое брожение, — говорит она. —.

Но в розлив такого кваса вы нигде не купите: это идеальная среда для стремительного размножения микробов.

И чтобы избежать его, требуется использование особой технологии. Скажем так: если делать всё по уму, получится, что не только не получишь прибыли, но постоянно будешь в минусе! Были те, кто пытался продавать квас в розлив обычным способом, но это, во-первых, небезопасно, во-вторых, первая же проверка закроет такую «лавочку». Вот и выходит, что в розлив вы покупаете пастеризованный квас — сквашенный по технологии и потом, грубо говоря, прокипячённый.

Сегодня чаще в бочках продают «квасной напиток». По сути, это газировка: в ней вместо натурального брожения — углекислый газ, а вкус и цвет «воссозданы» искусственными добавками, сахарозаменителями и консервантами.

Как понять, что именно вы купили? Есть простой и на 100% верный способ: придя домой, налейте квас в стаканчик и оставьте на столе при комнатной температуре. Через пару дней натуральный квас перебродит (значит, покупать его в розлив в этой точке можно и дальше), а газированная подделка станет просто сладкой цветной водой: пузыри углекислого газа из неё выйдут. Кроме того, в живом квасе обязательно будет осадок.

Если в квасе через 3 часа покоя нет осадка, перед вами фальсификат.

Читаем этикетку

Квас в бутылке тоже может быть пастеризованным (реже применяется холодная стерилизация, обеспложивание; такая надпись тоже гарантия хорошего кваса!) — «правильным» — напитком, а может — газированной водой.

Чтобы определиться, что перед вами, читайте состав. «В квасе на первом месте будет вода — не важно, подготовленная, витаминизированная, умягчённая или артезианская, всё это, скорее, рекламные фишки, — говорит технолог Георгий Туманов. — За ней должны идти сахар и концентрат квасного/ржаного сусла, а также закваска (молочнокислые бактерии, дрожжи).

В квасном напитке состав намного длиннее: там будут обозначены регуляторы кислотности, подсластители, консерванты, колер.

Напиток с колером (красителем) или консервантом в составе квасом называться не может, и ничего полезного от него вы не получите: ни утолить жажду, ни улучшить работу кишечника он не сможет. Кислоты — молочнокислая, лимонная — в него добавлены искусственным путём".

Живой квас — продукт молочнокислого брожения. «Для микрофлоры кишечника он так же полезен, как кефир: позитивно воздействует на желудочно-кишечный тракт, — говорит врач, диетолог сети клиник Виктория Стоянова. — В нём много витамина В, у него есть диуретические свойства, поэтому он полезен людям с повышенным давлением. Но всё это — о квасе, сделанном по технологии брожения».

На квасном напитке, кстати, совсем невкусной будет окрошка или ботвинья: он сладкий, без дрожжевой кислинки.

Бородинский квас

Подсушенный в духовке бородинский хлеб (300 г) смешиваем с 30 г изюма и 80 г сахара, заливаем водой комнатной температуры (1 литр) и оставляем в тёплом месте. Активируем дрожжи (1 ложку сухих или 20 г прессованных) в чашке тёплой воды с 20 г сахара, добавляем к настойке на хлебе и оставляем на 2 дня при комнатной температуре. Когда квас будет готов, в него можно добавить 1 чайную ложку хрена для остроты и убрать в холодильник.

Классический ржаной квас

Разведите прессованные дрожжи (30 г) в стакане тёплой кипячёной воды. Добавьте 2,5 литра воды и поджаренный ржаной хлеб (300 г), нарезанный кусочками, а также 100 г сахара. Прикройте тканью и оставьте на несколько дней при комнатной температуре. Когда квас будет готов, уберите в холодильник, а 1/3 от напитка используйте как закваску для следующего раза (вместо дрожжей).

Американцы называли его советской «легендой среди шпионов»
Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию
Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов
Солдаты НАТО заблудились в Румынии и уничтожили поле
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход депутата
Анализ ДНК показал, кем были предки японцев
Отказ от доллара: Что советует Путину экономист Сергей Глазьев
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Воровство на АВТОВАЗе вышло на новый технологический уровень Новая проблема российского автогиганта — воровство работниками «элементов технологического оборудования»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 10 1121
По следам темы "Потеряла обручальное кольцо" 261
Ярмарка по-немецки. 238
А Вы просите о помощи или Вам родные помощь сами предлагают? 148
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь