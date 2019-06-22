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04:38 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России создало на своем сайте раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Источник: РИА Новости

«Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди представленных архивных документов — наградные документы и реальные воспоминания защитников крепости, записанные ими после войны.

Так, представлена выдержка из боевого донесения нацистов, найденного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Благодаря этим документам советское командование лишь в начале 1942 года смогло узнать о подвиге защитников Брестской крепости.

В нем также описываются многочисленные попытки гитлеровцев захватить крепость, а также говорится, что немецкая авиация сбросила на крепость бомбу весом 1800 килограммов, «потрясшая детонацией весь город Брест».
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Кроме того, в одном из документов описаны новые детали подвига одного из главных организаторов обороны крепости майора Петра Гаврилова. Отмечается, что гитлеровцы были поражены мужеством советского офицера и проявили уважение к его храбрости, оставив ему жизнь в лагере для военнопленных, а затем немецкие офицеры не раз приезжали в этот лагерь, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.

Также представлены обстоятельства гибели другого руководителя обороны крепости, полкового комиссара Ефима Фомина, которого, согласно документам, нацисты расстреляли у стен крепости.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны (1941−1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939−1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250−300 километров от государственной границы.

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