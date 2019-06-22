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12:48 (мск), источник: Интерфакс

Зюганов предложил создать Художественный совет для избавления телеэфира от пошлости

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — КПРФ выступает за создание Художественного совета, который бы изменил политику телевещания, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Источник: РИА "Новости"

Зюганов считает, что нельзя оставаться равнодушными к проводимой информационной политике, так как «по данным социологов, телевизор постоянно смотрят до 70% населения, и в погоне за пресловутым рейтингом телеканалы тащат на экраны пошлость, мерзость и разложение».

«Было бы очень правильным в период подготовки к 75-летию Великой Победы добиться проведения всероссийского конкурса на создание песен для детей и юношества», — сказал лидер КПРФ.

Кроме того, на пленуме Зюганов предложил посадить к юбилею Победы «Сад памяти — сад жизни» — 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем.

Восьмой (июньский) пленум ЦК КПРФ, посвященный теме «О новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся», проходит в подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами президента РФ.

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