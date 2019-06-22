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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японцы показали 28 флагов в виде персонажей аниме

Это частная инициатива художников к Олимпийским играм.

К ХХХII летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году, японские художники создали персонажей аниме, представляющих флаги разных стран.

«Мы начали этот неофициальный проект, чтобы представить флаги мира и дать немного информации о них, используя японскую традиционную одежду», — представили они свои рисунки.

Художники подчеркивают, что никак не связаны с официальной рекламной кампанией Игр. Они призывают делиться впечатлениями от рисунков в соцсетях.

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Анна Лысенко

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