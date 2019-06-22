17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японцы показали 28 флагов в виде персонажей аниме
Это частная инициатива художников к Олимпийским играм.
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Это частная инициатива художников к Олимпийским играм.
К ХХХII летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году, японские художники создали персонажей аниме, представляющих флаги разных стран.
«Мы начали этот неофициальный проект, чтобы представить флаги мира и дать немного информации о них, используя японскую традиционную одежду», — представили они свои рисунки.
Художники подчеркивают, что никак не связаны с официальной рекламной кампанией Игр. Они призывают делиться впечатлениями от рисунков в соцсетях.
Анна Лысенко