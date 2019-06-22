20:20 (мск), источник: Lenta.Ru
Появились подробности вызвавшего у Путина стыд случая
Случай с запиской, о потере которой президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, произошел в 2010 году в Сыктывкаре. Об этом пишет РИА Новости.
Тогда две женщины, поджидавшие Путина, в то время занимавшего пост
В итоге второй женщине удалось прорваться к Путину через охрану и передать ему записку. «Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», — рассказал Щербина.
По его словам, затем охранники пытались выяснить содержание записки, а спустя несколько месяцев он и его супруга увидели по телевидению обращение Путина, касающееся земель для многодетных. «Мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута», — добавил мужчина.
Путин, отвечая в ходе прямой линии 20 июня на вопрос о стыдном поступке, вспомнил этот случай и, прослезившись, признался, что его помощники потеряли переданную ему записку. По словам главы государства, он примерно помнит, что там было: «Наверняка