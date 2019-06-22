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22 июня, источник: Интерфакс

В Грузии возбудили уголовное дело после нападения на журналистов из РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел Грузии начало расследование после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24», сообщает грузинское интернет-издание Imedinews.

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Расследование ведется по статьям о препятствовании журналистской деятельности и насилии в отношении двух или более лиц (ч. 1 ст. 154 и ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Грузии), уточнили в МВД страны.

22 июня телеканал «Россия 24» сообщил о нападении в Тбилиси на свою съемочную группу. Корреспондент Станислав Бернвальд утверждает, что когда он брал интервью у владельцев турагентства, к нему и оператору телеканала подошли неизвестные. Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались вступить в драку, но супруг хозяйки агентства вступился за журналистов.

После этого инцидента МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов, находящихся на территории страны, а также россиян в целом.

В ходе акций протеста в Грузии, по последним данным, пострадали 240 человек. В их числе протестующие, полицейские и журналисты, освещавшие события в столице Грузии.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста из-за того, что российский депутат Сергей Гаврилов во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия сидел в кресле спикера парламента Грузии и говорил на русском языке.

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В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы воевал против Грузии на стороне Абхазии. Сам депутат заявил, что никогда не воевал в горячих точках и не был в Абхазии с момента объявления независимости.

Участники акции пытались штурмовать здание парламента, но были остановлены полицией. Спецназ применил акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих с проспекта Руставели. Полиция задержала более 300 участников акции.

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