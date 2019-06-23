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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.

Источник: РИА Новости

Издание отмечает, что Инга Меладзе состояла в браке с марокканским журналистом Нури Вергезе два года, но на момент свадьбы они были знакомы восемь лет.

Пара проживала в Великобритании, однако после расставания дочь Меладзе приняла решение вернуться в Москву и развивать собственный бизнес.

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