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11:06 (мск), источник: Интерфакс

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — В центре Киева стартовал «Марш равенства» под лозунгом «Свобода. Единство. Борьба», организованный TransGeneration вместе с трансгендерными активистами из разных регионов Украины.

Источник: AFP 2019

Как передает корреспондент «Интерфакса-Украина», в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.

Источник: Reuters

В заявке, поданной организаторами, указывалось 10 тыс. участников.

В этом году основной темой мероприятия является «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».

Среди других лозунгов: «Права человека — превыше всего!», «Все разные — все равные!», «Мой город — город свободных!», «Имею право на любовь и на свободное существование!», «Нет насилию — да правам!», «Традиция — не данность, наш выбор солидарность!» и «Бунтуй, вставай, права не отдавай».

К акции, в частности, присоединились ряд депутатов Верховной рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс (ФРГ), посол Канады на Украине Роман Ващук.

Участники марша кроме радужных держат в руках флаги Украины, Великобритании, Польши, Канады и Белоруссии.

Источник: Reuters

На всем маршруте марш сопровождают сотрудники правоохранительных органов, в частности около ста служащих «полиции диалога». Кроме того, по ходу акции дежурят активисты Красного Креста, волонтеры КиевПрайд и общественные наблюдатели.

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Движение колонны проходит в коридоре из кордонов полицейских.

Между тем, несколько десятков противников марша зашли на территорию его проведения и растянули вдоль дороги баннеры с надписью: «Содомия — дорога в ад».

Также на обочинах через рупоры и колонки противники акции ведут антиагитацию. Протестующие ведут себя шумно, но не агрессивно.

Между ними и участниками марша встали двойной плотной шеренгой сотрудники правоохранительных органов в защитной экипировке.

В настоящее время обстановка контролируется полицией.

Источник: Reuters

Параллельно с маршем в центре Киева уже второй день проходит акция под названием «Всеукраинская стража на защите семей и детей» против КиевПрайда. В частности, на момент начала марша около тысячи противников собрались на улице Владимирской.

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