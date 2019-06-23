Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент «Интерфакса-Украина», в акции принимают участие несколько тысяч человек, многие из которых имеют при себе символику ЛГБТ-сообщества.
В заявке, поданной организаторами, указывалось 10 тыс. участников.
В этом году основной темой мероприятия является «Свобода. Единство. Борьба», а главным лозунгом — «Наша традиция — это свобода!».
Среди других лозунгов: «Права человека — превыше всего!», «Все разные — все равные!», «Мой город — город свободных!», «Имею право на любовь и на свободное существование!», «Нет насилию — да правам!», «Традиция — не данность, наш выбор солидарность!» и «Бунтуй, вставай, права не отдавай».
К акции, в частности, присоединились ряд депутатов Верховной рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс (ФРГ), посол Канады на Украине Роман Ващук.
Участники марша кроме радужных держат в руках флаги Украины, Великобритании, Польши, Канады и Белоруссии.
На всем маршруте марш сопровождают сотрудники правоохранительных органов, в частности около ста служащих «полиции диалога». Кроме того, по ходу акции дежурят активисты Красного Креста, волонтеры КиевПрайд и общественные наблюдатели.
Движение колонны проходит в коридоре из кордонов полицейских.
Между тем, несколько десятков противников марша зашли на территорию его проведения и растянули вдоль дороги баннеры с надписью: «Содомия — дорога в ад».
Также на обочинах через рупоры и колонки противники акции ведут антиагитацию. Протестующие ведут себя шумно, но не агрессивно.
Между ними и участниками марша встали двойной плотной шеренгой сотрудники правоохранительных органов в защитной экипировке.
В настоящее время обстановка контролируется полицией.
Параллельно с маршем в центре Киева уже второй день проходит акция под названием «Всеукраинская стража на защите семей и детей» против КиевПрайда. В частности, на момент начала марша около тысячи противников собрались на улице Владимирской.