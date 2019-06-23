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11:33 (мск), источник: Интерфакс

Акция ЛГБТ-сообщества в центре Киева продлилась около часа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Организованный ЛГБТ-сообществом «Марш равенства» под лозунгом «Свобода. Единство. Борьба» в Киеве финишировал на улице Богдана Хмельницкого в центре города.

Источник: Reuters

Как передает корреспондент «Интерфакса-Украина», участники акции прошли шествием по согласованному маршруту, которое продлилось около часа.

Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но полицейские их оттесняли.

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Также среди участников акции оказывались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, противоречившие идеологии организации. Но «полиция диалога» предотвращала конфликты.

Кроме того, во время прохождения марша у Парка Шевченко, на его территории взорвали взрывпакет.

По окончании акции началась эвакуация ее участников в сопровождении полиции к метро Театральная. Организаторы призвали активистов, перед тем как покинуть мероприятие, убрать всю символику. Также прибыли автобусы, которые их увезут.

Обстановка спокойная.

В июне прошлого года шествие ЛГБТ-активистов в Киеве длилось всего около 20 минут. Тогда полиция задержала несколько десятков человек, которые вышли на улицы, чтобы помешать проведению марша.

В Киеве готовятся к проведению ЛГБТ-прайда
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