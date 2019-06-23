11:33 (мск), источник: Интерфакс
Акция ЛГБТ-сообщества в центре Киева продлилась около часа
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU — Организованный
Как передает корреспондент «Интерфакса-Украина», участники акции прошли шествием по согласованному маршруту, которое продлилось около часа.
Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но полицейские их оттесняли.
Также среди участников акции оказывались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, противоречившие идеологии организации. Но «полиция диалога» предотвращала конфликты.
Кроме того, во время прохождения марша у Парка Шевченко, на его территории взорвали взрывпакет.
По окончании акции началась эвакуация ее участников в сопровождении полиции к метро Театральная. Организаторы призвали активистов, перед тем как покинуть мероприятие, убрать всю символику. Также прибыли автобусы, которые их увезут.
Обстановка спокойная.
В июне прошлого года шествие