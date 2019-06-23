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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Валерий Меладзе прокомментировал антироссийские протесты в Грузии

Певец Валерий Меладзе прокомментировал в Instagram антироссийские протесты в Грузии.

Источник: РИА "Новости"

Меладзе 23 июня — в день своего рождения — пожелал всем любви, мира и благоразумия. Он подчеркнул, что отказался от бурных празднований, «тем более на фоне событий в Грузии». Певец отметил, что «в один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией».

«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит!» — написал Меладзе.

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20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

В августе 2018 года стало известно, что Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство кавказской республики. Певец решил воспользоваться принятыми в Грузии 15 августа 2018 года поправками к закону «О гражданстве», по которым уроженцы страны могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

Валерий Меладзе — советский и российский поп-певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения. Трехкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон». Автором большинства текстов, музыки и аранжировок его песен является его брат Константин Меладзе.

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