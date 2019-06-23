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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Принцесс «Диснея» перенесли в мир модельного бизнеса (фото)

Белоснежка, Золушка, Белль, Ариэль и другие героини мультфильмов студии «Дисней» позируют на камеру.

Американка Джессика Кобейсси сфотографировала 10 профессиональных моделей в образах диснеевских принцесс с поправкой на 2019 год.

Белоснежка

Кобейсси — фотограф, работающий с модными журналами. Она снимала «принцесс» в привычной для себя стилистике. Для создания образов Кобейсси пригласила визажиста, а наряды своим героиням подбирала сама.

Покахонтас изображает мексиканка София, в образе Мулан — китаянка Серена, но съемки проходили в Южной Корее. Девушка в роли Жасмин — стилист, она сама создала свой наряд.

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Жасмин
Золушка
Во время загрузки произошла ошибка.
Белль
Во время загрузки произошла ошибка.
Мулан
Фея Динь-Динь
Спящая красавица
Покахонтас
Тиана

Анна Лысенко

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