Принцесс «Диснея» перенесли в мир модельного бизнеса (фото)

13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Американка Джессика Кобейсси сфотографировала 10 профессиональных моделей в образах диснеевских принцесс с поправкой на 2019 год.
Кобейсси — фотограф, работающий с модными журналами. Она снимала «принцесс» в привычной для себя стилистике. Для создания образов Кобейсси пригласила визажиста, а наряды своим героиням подбирала сама.
Покахонтас изображает мексиканка София, в образе Мулан — китаянка Серена, но съемки проходили в Южной Корее. Девушка в роли Жасмин — стилист, она сама создала свой наряд.
Анна Лысенко