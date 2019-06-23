13:49 (мск), источник: РИА Новости
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки.
«А говорят, у нас врачам мало платят», — написал артист в подписи к снимку.
Однако подписчики Слепакова не оценили замечание и отметили, что ему нужно найти другую тему для ироничных комментариев.
«Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть
«Вы, будучи медийным человеком, хоть и в комедийной интерпретации, могли бы это не высмеивать, а помочь тем, кто нуждается в лечении здоровья, имея возможность», — подчеркнул bravo_oleg.
«Шутить и острить и я могу, и тексты писать. А ты попробуй семь лет отучиться и поработать на 300−400 долларов, принимая жизненно важные решения, спасти жизнь», — написал vladimir_z05.