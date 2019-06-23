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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Малышева назвала самую эффективную диету

Телеведущая Елена Малышева назвала самой эффективной и полезной средиземноморскую диету. По словам доктора медицинских наук, в результате тестирования 41 диеты именно средиземноморскую признали наиболее оптимальной для человеческого организма, заявила Малышева в эфире программы «Сегодня вечером», посвященной питанию.

Источник: РИА "Новости"

По словам Малышевой, специалисты изучали диеты по следующим критериям: насколько быстро они позволяют похудеть, как долго удерживается результат, как влияют на здоровье и насколько они сбалансированы. Самой оптимальной оказалась средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, рыбы и морепродуктов.

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Последнее место в исследовании, которое цитировала ведущая, заняла популярная белковая диета Дюкана и остальные безуглеводные диеты.

Ранее в июне вызвал скандал выпуск передачи «Жить здорово» Малышевой под названием «Откуда берутся кретины?», посвященный детям, больным гипотиреозом, который характеризуется задержкой физического и умственного развития. Малышева назвала таких детей кретинами, а в заставке «Жить здорово» использовалась фраза «Мой ребенок — идиот».

Вокруг программы разгорелся спор, разделивший специалистов на два лагеря. Одни психиатры раскритиковали Малышеву за употребление в федеральном эфире устаревшего термина, который имеет негативный оттенок и в современной медицине не используется. Некоторые встали на сторону ведущей, заявив, что термин имеет право на существование и широко использовался в советское время.

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