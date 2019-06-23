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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немка показала, что стоит за селфи девушек в соцсетях

Она сняла милые пародии на постановочные фото модниц.

Блогер Джеральдин Уэст из Германии создала забавные пародии на селфи девушек в соцсетях.

Жительница Франкфурта показала, как люди «на самом деле» занимаются уборкой, выгуливают собак или загорают на пляже. В фотосессиях Джеральдин участвует ее мопс.

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В отличие от «идеальных» постановочных снимков в соцсетях, пародии Уэст полны жизни и юмора. Многие узнают в них себя.

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Анна Лысенко

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