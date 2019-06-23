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20:46 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поздравил выпускников с окончанием школы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил всех выпускников с окончанием школы.

Источник: РИА Новости

Выпускные традиционно проходят в конце июня после экзаменов, в 2019 году более 650 тысяч человек покидают стены российских школ.

«Поздравляю всех выпускников с окончанием школы!» — написал Медведев на своей странице в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.

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