20:46 (мск), источник: РИА Новости
Медведев поздравил выпускников с окончанием школы
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Выпускные традиционно проходят в конце июня после экзаменов, в 2019 году более 650 тысяч человек покидают стены российских школ.
«Поздравляю всех выпускников с окончанием школы!» — написал Медведев на своей странице в Twitter.
Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.