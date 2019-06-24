02:05 (мск), источник: ТАСС
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/ — Актеру было 59 лет.
Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил
«Не стало Андрея Харитонова. <…> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал Манский.
В апреле этого года сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием.
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссера Николая Мащенко.
После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом
что-тонадломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым.
Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. «Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год», — написала она в Facebook. Как сообщила Смирягина, актера похоронят на его родине в Киеве. О дате похорон не сообщается.
Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).