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02:05 (мск), источник: ТАСС

Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/ — Актеру было 59 лет.

Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.

«Не стало Андрея Харитонова. <…> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал Манский.

В апреле этого года сообщалось, что артист борется с онкологическим заболеванием.

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Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссера Николая Мащенко.

После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым.
Виталий Манский
режиссер-документалист

Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. «Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек. Низкий поклон его коллегам по театру, друзьям, зрителям, которые помогли нам прожить этот страшный год», — написала она в Facebook. Как сообщила Смирягина, актера похоронят на его родине в Киеве. О дате похорон не сообщается.

Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).

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