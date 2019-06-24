03:57 (мск), источник: Известия
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
Шансы получить высшее образование за счет государства к 2024 году уменьшатся на 25%
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились «Известия». При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов и контрольных цифр приема на бюджетные места по годам до 2024-го. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тыс. мест, затем он вырос до 597,6 тыс. и к 2019-му снизился до 518,4 тыс.
Число же выпускников школ и иностранных абитуриентов, напротив, будет планомерно расти примерно на 2−5% в год, говорится в докладе. В 2019-м их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году — уже 823,8 тыс. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.
Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. В
Например, в СПбГУ в этом году смогут обучаться за счет государства 2009 студентов и 1130 — на договорной основе, сообщили в
В НИУ ВШЭ с учетом трех кампусов количество бюджетных мест на этот год увеличилось на 8,2% — с 3026 до 3275 мест. В следующем году также ожидается некоторый рост, рассказали «Известиям» в
В Московском
В свою очередь, проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров утверждает, что на уровне бакалавриата и специалитета число бюджетных мест не изменилось, а набор в магистратуру сократился по некоторым направлениям на 3−5%.
Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах: в бюджетах субъектов не хватает средств, пояснил «Известиям» президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
И это создает проблему. Перспективная молодежь будет уезжать в Москву,
Санкт-Петербург,Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция.
По его мнению, необходимы дотации из федерального бюджета для увеличения числа бесплатных мест в региональных вузах.
— Ведь именно депрессивные регионы больше всего нуждаются в лучших специалистах. Их проблематично привлечь из преуспевающих субъектов. Поэтому нужно сделать так, чтобы перспективная молодежь не уезжала, а имела возможность выучиться дома и затем внести вклад в развитие своего региона, — уверен Сергей Комков.
На ситуацию с сокращением бюджетных мест стоит смотреть шире, призывает абитуриентов директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Сейчас активно развиваются различные механизмы субсидирования: премии, гранты, стипендии, напомнила она.
— Поддержать студентов готовы и крупные компании, и сами университеты. Например, ИТМО, МИФИ, ВШЭ, Тюменский госуниверситет и другие вузы принимают на платное отделение способных ребят с высокими баллами и сами же оплачивают их обучение полностью или частично, — отметила специалист.
Гонка за талантами началась. Чем вы перспективнее, тем больше желающих инвестировать в ваше развитие.
Тем не менее ожидать снижения платы за обучение в вузах никаких оснований нет. Оборудование, организация практических занятий и лекции ведущих экспертов стоят дорого, а запросы студентов и ожидания будущих работодателей непрерывно растут, отметила Ольга Назайкинская.
Не все выпускники школ должны обязательно поступать в университеты, подчеркнула она. Часто качественное профобразование позволяет быстрее достичь успехов в профессии и карьере.
Действительно, даже при найме молодых специалистов без опыта работы работодатели ставят диплом на пятое место, подтверждает исследование сервиса Rabota.ru. Определяющими факторами для юного кандидата рекрутеры отмечают soft skills (79%) и hard skills (47%).
В этом году приемная кампания в российских вузах стартовала 20 июня. До 13 июля университеты проводят дополнительные испытания для абитуриентов. Принимать документы от поступающих закончат 26 июля, а 27-го уже опубликуют списки абитуриентов с их баллами.
Чтобы попасть в «первую волну» поступивших, нужно окончательно определиться с вузом и подать оригиналы документов до 1 августа. 3-го числа вузы должны обнародовать списки поступивших. До 6 августа университеты будут принимать оригиналы документов у абитуриентов «второй волны», приказы об их зачислении опубликуют 8 августа.
Анна Ивушкина