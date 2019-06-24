Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У российской армии и полиции будет новый внедорожник (видео)
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Исхудавшую Марину Хлебникову заподозрили в анорексии
Стали известны регионы с самой доступной ипотекой
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ рассмешили Пушкова
Россияне и грузины затеяли кровавую драку в Турции
Умер актер Андрей Харитонов
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
«Пик был, когда вес достиг 112 кг»: история похудения на 40 кг
Как я искала причины всех проблем в собственном муже
Выпускной-2019: самые яркие моменты
Пелагея показала новые фото 2-летней дочки
Как квартиры отравляют своих владельцев
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
15Довели до звезд: лучшие астрономические фотографии года
12:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

У трудовых отношений отсекают личное

МОТ одобрила конвенцию против домогательств на работе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Страны—участницы Международной организации труда (МОТ) в пятницу одобрили конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте. Россия воздержалась от голосования — ранее МОТ отказалась учесть ее поправки, которые могли существенно сузить сферу применения этого документа. Впрочем, теперь, даже если РФ не ратифицирует конвенцию в течение года, в будущем ей все равно предстоит отчитываться перед организацией о выполнении принятых в Женеве рекомендаций по борьбе с такими формами поведения.

Новость
Харассмент: реальная проблема или охота на ведьм

Участники 108-й сессии МОТ в Женеве в пятницу приняли Конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте, а также рекомендации по борьбе с этими явлениями. Было подано 439 голосов за при семи против и 30 воздержавшихся. Документ определяет насилие и домогательства в сфере труда как «неприемлемые формы поведения и практики или угрозы таковых, связанные с причинением физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и домогательства».

Требования конвенции распространяются на все секторы экономики и затрагивают ситуации, связанные с различными видами насилия непосредственно на рабочем месте, по пути до него и в командировках. Объект защиты конвенции — все вовлеченные в трудовые отношения независимо от их социального статуса.

В ходе пятничного заседания Россия воздержалась от голосования (также среди воздержавшихся — Киргизия, Малайзия и Сингапур), потому что, как объяснил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, МОТ не учла поправки РФ к документу. Поясним, текст конвенции в России обсуждала комиссия с участием профсоюзов, работодателей и представителей МИДа. В результате российское правительство представило в МОТ более 80 поправок, которые в целом были направлены на сужение сферы применения документа.

Так, РФ предлагала не распространять конвенцию на работников без постоянного трудового договора и не стимулировать работодателей оказывать помощь жертвам домашнего насилия. Также российских чиновников не устроило использование в тексте конвенции слова «гендер» — одной из поправок его предлагалось заменить на «мужчины и женщины».

Без учета этих поправок итоговая редакция документа, по словам постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, налагает на потенциальных участников обязательства, вводимые вне рамок проблематики насилия и домогательств на рабочем месте, многие из которых, по его словам, сформулированы «расплывчато и некорректно».

Воздержались от голосования на сессии, по словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, и представители работодателей:

Новая конвенция МОТ претендует на регулирование человеческих отношений, не ограничиваясь только сферой труда. Это говорит скорее о желании соответствовать трендам, чем о реальном понимании проблемы насилия и домогательств на рабочем месте.
Новость
Тина Канделаки: «Российским женщинам тему харрасмента не понять»

В поддержку конвенции со стороны РФ проголосовали представители Федерации независимых профсоюзов России и Конфедерации труда России (КТР). По словам ответственного секретаря по гендерному равенству КТР Ирины Горшковой, подготовка конвенции велась в МОТ несколько лет. «Итоговый текст основан на опыте борьбы с насилием и домогательствами более 80 стран и устанавливает минимальные глобальные стандарты в этой сфере», — сказала она «Ъ». Сейчас, как отмечает Ольга Мирясова, научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, оценить масштабы проблемы в РФ можно только косвенно с помощью соцопросов и исследований. «Так, по данным опроса портала для соискателей HeadHunter, с домогательствами сталкивались 59%, а по данным ФОМ — 21% опрошенных, что в том числе говорит и о непонимании сути этой проблемы россиянами», — говорит она. При этом, по ее словам, практики прекращения домогательств на рабочем месте в судебном порядке нет, так как за десять лет по статье 133 Уголовного кодекса (о понуждении к действиям сексуального характера; административной ответственности для домогательств на работе нет) был вынесен только один обвинительный приговор. «Мы, как и несколько отраслевых профсоюзов, ведем просветительскую кампанию среди своих членов и работодателей, однако это только начало. Нужны реальные инструменты, и эта методическая работа впереди», — говорит Ирина Горшкова.

Теперь, объясняет заместитель главы Центра социально-трудовых прав Юлия Островская, даже если парламент РФ в течение года не ратифицирует конвенцию, то представитель России все равно будет должен отчитываться в МОТ о ситуации с насилием в трудовой сфере и о мерах по ее улучшению. «Мы получили новый международный стандарт, который будет влиять на трудовые отношения в РФ вне зависимости от факта его ратификации нашей страной», — говорит она. Отметим, впрочем, что РФ удается игнорировать ряд положений уже одобренных ею конвенций МОТ, касающихся, например, независимости профсоюзов, противодействия дискриминации женщин, мигрантов и пожилых.

Анастасия Мануйлова

Читайте также

 Путин: «Я хочу, чтобы люди на меня не сердились»
«Показательная порка». Как конфликт с Россией ударит по Грузии
Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
Названы курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Зама российского губернатора уволили после «прямой линии» Путина
В Казахстане эвакуируют город из-за взрыва на складе боеприпасов
Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»
Татуировщики рассказали про самые раздражающие запросы клиентов
Европа начала отказываться от российского угля
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Кино
Прилучный, Мороз и Миронова вместе снимаются в сериале Актеры встретились на площадке второго сезона криминальной драмы «Преступление»
Авто
У российской армии и полиции будет новый внедорожник (видео) С 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны РФ проводит Международный военно-технический форум «Армия-2019»
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Аборт казнить нельзя помиловать! 552
Для тех кто знает мою ситуацию 438
Алименты, стоит ли подавать? 346
И все же...) 160
Леди
«Пик случился, когда вес достиг 112 кг»: история похудения на 40 кг Блогер Катерина Кабашная похудела на 40 кг благодаря играм, мотивации и словам мужа.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь