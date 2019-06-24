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14:43 (мск), источник: Интерфакс

Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Более половины россиян (59%) считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают отсутствие межнациональных конфликтов (46% респондентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43% участников опроса).

По данным «Левада-центра», более трети россиян (39%) убеждены, что для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей. 31% опрошенных считают, что отечественные наука и культура во времена СССР занимали самые передовые позиции в мире.

В свою очередь, у каждого четвертого россиянина (24%) жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, отмечают социологи. При этом 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (в 2000 году так считали 25% опрошенных), отмечают в «Левада-центре».

Опрос был проведен 24—19 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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