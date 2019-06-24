Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Канделаки раскрыла миру глаза на ситуацию в Грузии
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Химики синтезировали мощное противораковое средство
Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Пес по кличке Трамп стал самым уродливым в миреОн победил в конкурсе самых некрасивых собак
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Путин сказал, откуда взялись миллиарды Захарченко
Бойкотирующая Россию София Ротару удивила новым решением
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Ученые сделали неожиданное открытие о связи кофе и инсультов
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Как прошел выпускной-2019
Что нельзя делать, если вы растите девочку
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Фоторепортажи
10Выпускной-2019
15Довели до звезд: лучшие астрономические фотографии года
09:41 (мск), источник: РИА Новости

Чем опасна система «все включено» в ресторанах

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Свежевыжатый апельсиновый сок с кусочками веточек и листьев, залежавшийся салат с майонезом, кишечная палочка, сальмонеллез — система «все включено» порой преподносит очень неприятные сюрпризы. Одно неправильное блюдо — и отдых испорчен.

Источник: СС0/ranjatm

О том, какие продукты стоит выбрать на шведском столе, чтобы не провести отпуск, боясь выйти из номера, — в материале РИА Новости.

Безотходное производство

То, что вы не доели сегодня, вам подадут завтра — такое мнение о системе питания «все включено» не редкость. Насколько оно обоснованно — зависит от порядочности поваров и отельеров.

«Перерабатывать несъеденные блюда запрещено. В большинстве случаев так никто не делает, — утверждает профессор кафедры технологии индустрии питания Московского университета пищевых производств Георгий Дубцов. — Те, кто подолгу работает в гостиничном бизнесе, способны рассчитать, сколько и что именно гости съедят на завтрак, обед или ужин. Если что-то остается — подлежит утилизации».

Профессор напоминает правило, существующее в столовых: меню не должно повторяться, чтобы не допустить таких ситуаций, если сегодня котлеты, то завтра — запеканка.
Новость
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего

Конечно, на шведском столе повторения неизбежны, так как ассортимент блюд гораздо шире, чем в столовых, но и тут, по словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, «то, что приготовлено на завтрак, съедается на завтрак». Много еды на выброс — это стереотип. «Конечно, не бывает, чтобы все съедали без остатка, но он должен быть минимальным, — уточняет эксперт. — Это вопрос правильной оценки и опыта».

Россиянин, поработавший несколько лет барменом и официантом в Турции и Греции, подтвердил, что, например, несъеденные салаты выбрасываются сразу. Однако есть вероятность получить сегодня вчерашние мясо или рыбу, но здесь речь скорее идет о невостребованных и неприготовленных стейках или, например, филе, которые потом пойдут на котлеты.

Источник: СС0/guvo59

Отравившись однажды

В любом случае, по словам и туристов, и экспертов, осторожность при подходе к шведскому столу необходима.

Отравившись однажды в турецкой «пятерке», я выработала некоторые принципы питания. Многосоставное блюдо типа салата «Оливье» со шведского стола для меня под запретом: туда могут положить несвежие продукты, а обнаружит это постоялец не сразу. Еще я не ем в турецких отелях закуски с майонезным или сливочным соусом — они быстро портятся в жару. Только заправленные растительным маслом.
Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга
Новость
Как отдохнуть, если силы на исходе, а отпуск еще не скоро

Соблюдать такие правила рекомендуют и врачи. В беседе с РИА Новости специалист по интегративной медицине и снижению веса Елена Молокова советовала избегать на шведском столе блюда из измельченных, заправленных майонезом или похожим соусом продуктов.

Доктора рекомендуют не увлекаться жирной пищей (она может вызвать несварение) и даже морепродуктами: избыточное потребление белка вредно для организма. Сладкие коктейли лучше заменить вином. С крайней осторожностью следует относиться к продуктам, не прошедшим тепловую обработку, например суши (рыба на жаре быстро портится).

«Я бы не советовал также есть заливные блюда и желе, — говорит Георгий Дубцов. — Летом исключены кремовые торты и пирожные».

По словам Анастасии Аскер, кандидата медицинских наук, работающей в Анталье, не стоит употреблять спиртные напитки возле бассейна, оставлять на солнце еду из баров и ресторанов.

Опасные фрукты, опасные яйца

Еще один момент — открытая кухня. «Если соблюдены все надлежащие условия, то это допустимо, так как блюда делаются при высоких температурах, — поясняет Георгий Дубцов. — Но продукты для них должны быть специально подготовлены. Сейчас промышленность выпускает яйца, прошедшие санитарную обработку. Но прежде чем делать омлет из обычных, их необходимо обезопасить — хорошенько вымыть хотя бы».

Новость
Загрузочные дни: как не отравиться в отелях Аll Inclusive

Даже, казалось бы, здоровое питание может привести к проблемам. «Следует осторожно относиться к сырому творогу, лучше выбрать сырники, запеканки, да и в целом то, что подвергается термической обработке», — говорит эксперт и предостерегает от залежавшихся нарезанных колбас и сыров.

Фрукты тоже несут угрозу здоровью. «Российская кишечная палочка отличается от турецкой, и это часто вызывает острые кишечные инфекции. Фрукты можно есть, но не надо ими злоупотреблять», — сообщила РИА Новости Алена Мангалтепе, врач детской клиники Средиземноморского университета (Анталья).

Источник: СС0/al-grishin

Кроме того, они должны быть чистыми. «В Египте в пятизвездочном отеле свежевыжатые апельсиновые соки готовили прямо при гостях, — рассказывает Лариса Орлова из Москвы. — Подойдя поближе, чтобы взять стаканчик, я очень удивилась. В соковыжималку сотрудник гостиницы клал апельсины прямо из ящика, немытые, на некоторых еще оставались листики и ветки. Кусочек листвы оказался и у меня в стакане».

На первом месте должна быть санитария, санитария и еще раз санитария! Как правило, крупные гостиницы тщательно следят, чтобы не было массовых отравлений.
Георгий Дубцов
Профессор кафедры технологии индустрии питания Московского университета пищевых производств

Это же стоит делать и туристам. Например, мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы.

Новость
Турецкие отельеры попросят гостей не брать больше еды, чем они могут съесть

Шеф-повару «все включено» не интересно

Кроме того, эксперты советуют задуматься, а нужно ли выбирать именно такой тип питания. «Все включено» — это ограниченное и адаптированное меню, которое не подойдет для полноценного знакомства с местной кухней, — объясняет Ирина Рябовол, представитель международного туристического агрегатора. — Поэтому в таких странах, как Италия, Франция или Греция, стоит отдать предпочтение кафе и ресторанам, даже если это обойдется чуть дороже.

Известный краснодарский ресторатор и шеф-повар Андрей Матюх говорит, что выбирает отели только с завтраками. «Обедать и ужинать предпочитаю в местных кафе и ресторанах. Мне как шеф-повару “все включено” не интересно, такая система предполагает массовость, — уточняет он. — Исключение составляют только небольшие бутик-отели номеров на пятнадцать».

Читайте также

 У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия
Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны
Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину
Высшее образование станет менее доступным
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Слепаков ответил раскритиковавшим его подписчикам
Половина россиян не поддерживает сокращение рабочей недели
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
«Пик случился, когда вес достиг 112 кг»: история похудения на 40 кг Блогер Катерина Кабашная похудела на 40 кг благодаря играм, мотивации и словам мужа.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь