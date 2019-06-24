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11:21 (мск), источник: ТАСС

Большой театр меняет схему продажи билетов по рекомендациям Счетной палаты

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) сократит на 30% объем бронированных билетов и направит их на продажу, также театр меняет механизм по рекомендациям Счетной палаты, сообщает пресс-служба СП.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 сентября Большой театр сократит на 30,3% бронь билетов и направит их на продажу», — говорится в сообщении. По словам генерального директор ГАБТ Владимира Урина, которого цитируют в пресс-службе, количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличится на 100 штук — до 960 билетов.

«Большой театр услышал, а самое главное — учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», — так решение Большого театра прокомментировал аудитор Михаил Мень, чьи слова цитируют в пресс-службе.

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Мень напомнил, что ГАБТ является главным распорядителем бюджетных средств, поэтому Счетная палата ежегодно проверяет его деятельность. С учетом специфики и актуальности вопроса продажи билетов, ведомство обязательно проследит динамику дальнейшего развития ситуации. «У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию», — заявил он.

Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Как оказалось, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места Исторической сцены. Приобрести их можно только по паспорту, то есть их невозможно перепродать. При этом самые лучшие места находятся в статусе брони — это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены.

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