В Госдуме пообещали не сокращать число бюджетных мест в вузах

«На самом деле, количество бюджетных мест не сократится», — написал Никонов в фейсбуке.
Он пояснил: «Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах».
«Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше», — сказал председатель комитета.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом. Согласно документу, в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс.
Издание сообщало, что число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет расти примерно на 2−5% в год. В 2019 году их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году — уже 823,8 тыс. человек. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.
«Известия» отмечали, что Министерство науки и высшего образования не ответило на вопрос о сокращении бюджетных мест в вузах. Но по данным газеты, увеличение числа поступающих главным образом связано не с ростом численности заканчивающих школу, а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов.
Опрошенные изданием эксперты уверены, что сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах.