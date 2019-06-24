Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жители Грузии отреагировали на указ Путина
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Пластика и гибкость: секреты красоты 53-летней Салтыковой
Что придет на смену эпохе дачников
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Путин сказал, откуда взялись миллиарды Захарченко
Бойкотирующая Россию София Ротару удивила новым решением
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Ученые сделали неожиданное открытие о связи кофе и инсультов
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Как прошел выпускной-2019
Что нельзя делать, если вы растите девочку
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Фоторепортажи
10Выпускной-2019
15Довели до звезд: лучшие астрономические фотографии года
09:58 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме пообещали не сокращать число бюджетных мест в вузах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов опроверг сообщения о сокращении к 2024 году числа бюджетных мест в российских вузах.

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле, количество бюджетных мест не сократится», — написал Никонов в фейсбуке.

Он пояснил: «Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах».

«Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано. России нужно больше образованных людей, а не меньше», — сказал председатель комитета.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом. Согласно документу, в настоящее время количество бюджетных мест составляет 518,4 тыс.

Издание сообщало, что число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет расти примерно на 2−5% в год. В 2019 году их будет 713,8 тыс. человек, а к 2024 году — уже 823,8 тыс. человек. Таким образом, конкурс на бюджет в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

«Известия» отмечали, что Министерство науки и высшего образования не ответило на вопрос о сокращении бюджетных мест в вузах. Но по данным газеты, увеличение числа поступающих главным образом связано не с ростом численности заканчивающих школу, а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах.

Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину
Высшее образование станет менее доступным
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Слепаков ответил раскритиковавшим его подписчикам
Половина россиян не поддерживает сокращение рабочей недели
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
«Пик случился, когда вес достиг 112 кг»: история похудения на 40 кг Блогер Катерина Кабашная похудела на 40 кг благодаря играм, мотивации и словам мужа.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь