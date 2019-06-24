10:35 (мск), источник: ТАСС
Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке
Основатель Microsoft считает большим промахом позволение Google приобрести Android.
«Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу «победитель получает все», — сказал предприниматель, выступая на встрече с инвесторами. «Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по
«Microsoft победил бы естественным путем», — посетовал Гейтс, который с состоянием около $106 млрд считается вторым в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь главе крупнейшего
Операционная система Android изначально разрабатывалась одноименной компанией, которую в 2005 году за $50 млн ]приобрела Google. В 2007 году было объявлено о создании ОС, презентация первой версии которой состоялась в сентябре 2008 года. По данным консультационной компании IDC, устройства с этой системой в первом квартале 2017 года занимали 85% мирового рынка смартфонов.
Google — американская публичная корпорация, инвестирующая в
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов.