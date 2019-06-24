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10:35 (мск), источник: ТАСС

Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке

Основатель Microsoft считает большим промахом позволение Google приобрести Android.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс главной ошибкой в своей карьере считает то, что позволил корпорации Google приобрести и развить Android — операционную систему, конкурирующую на рынке лишь с iOS от компании Apple, устанавливаемой на ее продукцию. Подобная разработка позволила бы его компании «стать победителем», приводит слова Гейтса телеканал Fox Business.

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«Рынки в мире программного обеспечения, особенно операционных систем, работают по принципу «победитель получает все», — сказал предприниматель, выступая на встрече с инвесторами. «Поэтому самой большой своей ошибкой я считаю то, что по какой-то причине не добился того, чтобы Microsoft стала тем, чем является Android», — сказал он. Android — мобильная операционная система, которой оснащены большинство смартфонов, не производимых Apple.

«Microsoft победил бы естественным путем», — посетовал Гейтс, который с состоянием около $106 млрд считается вторым в списке самых богатых людей планеты, уступая лишь главе крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу ($119 млрд). «На рынке есть место лишь для одной операционной системы не от Apple, и знаете, чего это стоит? $400 млрд, которые просто переместились бы от компании G (Google — прим. ТАСС) компании M (Microsoft — прим. ТАСС)», — приводит телеканал его слова.

Операционная система Android изначально разрабатывалась одноименной компанией, которую в 2005 году за $50 млн ]приобрела Google. В 2007 году было объявлено о создании ОС, презентация первой версии которой состоялась в сентябре 2008 года. По данным консультационной компании IDC, устройства с этой системой в первом квартале 2017 года занимали 85% мирового рынка смартфонов.

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Google — американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).

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