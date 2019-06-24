10:52 (мск), источник: Daily Storm
Мединский предрек «Курску» неоднозначную реакцию в России
По мнению главы Минкульта РФ, картина получилась спорной, но призвал зрителей составить собственное мнение.
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что выходящий в российский прокат фильм «Курск», посвященный трагедии затонувшей в 2000-м году вместе с экипажем из 118 человек российской атомной подлодки «Курск», затрагивает очень чувствительную для страны тему, поэтому на картину зрители могут отреагировать
«В 2000 году гибель экипажа подлодки “Курск” стала для России огромной трагедией. Сегодня, спустя почти два десятилетия, эта тема остается для нас очень чувствительной. Фильм Люка Бессона — спорный, и надо быть готовым к тому, что встретят его у нас очень, скажем так,
Также Мединский напомнил, что в Мурманской области в рамках программы кинофикации (увеличение числа кинотеатров и обновление оборудования в кинозалах) были открыты два новых кинотеатра, а еще два появятся в конце года, но уже в рамках нацпроекта «Культура». «В совокупности по всей России в течение шести лет появится 1200 таких кинозалов», — добавил глава Минкульта.
Ранее французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон («Леон», «Ангел-А», «Пятый элемент», «Люси», «Валериан и город тысячи планет») в интервью ТАСС рассказал, что считает важным, чтобы «Курск» увидели подростки, потому что это «урок жизни». Также Бессон выразил надежду, что однажды на эту тему фильм снимет российский режиссер.
«Родители должны привести детей, чтобы показать им, как русские ведут себя в такой ситуации, сколько в них достоинства. Надеюсь, российские родители покажут его своим детям-подросткам», — добавил кинодеятель.
«Курск» снял датский режиссер Томас Винтерберг, известный работой с Ларсом фон Триером, а также картинами «Охота» и «Торжество». В основе сценария — книга публициста Роберта Мура «Время умирать: нерассказанная история трагедии «Курска» (2002 год). В главных ролях: Колин Ферт, Леа Сейду, Маттиас Шонартс. В российский прокат картины выйдет 27 июня.