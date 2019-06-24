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12:54 (мск), источник: Playboy

Татуировщики рассказали про самые раздражающие запросы клиентов

Не все так оригинальны, как хотелось бы.

Источник: Myriams-Fotos/CC0

Татуировка в разные периоды развития человечества была то клеймом, то признаком причастности к какой-то субкультуре, то просто запретным плодом. На сегодняшний день ситуация такая: тату стало настолько мейнстримным искусством, что многие художники уже попросту устали от одинаковых запросов клиентов.

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Именно поэтому тату-мастера стали делиться на Reddit самыми раздражающими запросами своих клиентов — то есть, самыми банальными.

Некоторые эскизы татуировок становятся настолько модными, что их заказывают миллионы. Например, один британский художник вспомнил, как целое лето набивал клиентам карманные часы в окружении роз.

«Хуже всего было, когда клиенты говорили: “Я бы хотел сделать эту татуировку особенной”. На что я отвечал: “Вы хотите, чтобы часы показывали время рождения вашего ребенка?”, а они такие: “О боже, как вы узнали?”», — рассказал он.

Еще одним популярным эскизом является изображение фотореалистичных львов с коронами на голове, которых просят сделать парни, желающие чувствовать себя королями. Не менее часто клиенты просят набить сову на предплечье или на груди в обрамлении масонской символики.

Однако наиболее часто встречающейся идеей для тату-мастеров был знак бесконечности. Иногда рядом с ним клиенты просили набить перо или какое-нибудь слово, вроде «believe» (в пер. с англ. — «верю»).

Но несмотря на все недовольство тату-мастеров, нашелся комментатор, который расставил все на свои места.

«Это ваша работа. К вам всегда будут приходить клиенты, которые попросят набить им самую базовую татуировку, и независимо от того, насколько вы от всего этого устали, это помогает оплачивать ваши счета», — заявил он.

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