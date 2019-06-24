12:54 (мск), источник: Playboy
Татуировщики рассказали про самые раздражающие запросы клиентов
Не все так оригинальны, как хотелось бы.
Татуировка в разные периоды развития человечества была то клеймом, то признаком причастности к
Именно поэтому
Некоторые эскизы татуировок становятся настолько модными, что их заказывают миллионы. Например, один британский художник вспомнил, как целое лето набивал клиентам карманные часы в окружении роз.
«Хуже всего было, когда клиенты говорили: “Я бы хотел сделать эту татуировку особенной”. На что я отвечал: “Вы хотите, чтобы часы показывали время рождения вашего ребенка?”, а они такие: “О боже, как вы узнали?”», — рассказал он.
Еще одним популярным эскизом является изображение фотореалистичных львов с коронами на голове, которых просят сделать парни, желающие чувствовать себя королями. Не менее часто клиенты просят набить сову на предплечье или на груди в обрамлении масонской символики.
Но несмотря на все недовольство
«Это ваша работа. К вам всегда будут приходить клиенты, которые попросят набить им самую базовую татуировку, и независимо от того, насколько вы от всего этого устали, это помогает оплачивать ваши счета», — заявил он.