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16:25 (мск), источник: BFM.ru

Как сильно сократится население России? Прогноз ООН не совпал с Росстатом

Данные российского ведомства оказались оптимистичнее. В оценке продолжительности жизни прогнозы также разошлись.

Источник: РИА "Новости"

Организация Объединенных Наций опубликовала демографический прогноз. Согласно нейтральному сценарию, к 2035 году население России сократится на 5 миллионов человек, до 141 миллиона.

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В то же время Росстат смотрит в будущее более оптимистично. Согласно его среднему варианту демографического прогноза, снижение численности хоть и ожидается, но не такое резкое — до 144 миллионов человек к 2035 году.

Разницу прогнозов объясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

«Международные организации считают Россию без Крыма, они крымское население причисляют к украинцам, а это два миллиона человек. Это первое методологическое расхождение, которое уже значительно сглаживает ситуацию. И второе: в методологии бывают оптимистические, средние и пессимистические сценарии. Видимо, все-таки зарубежные организации берут более пессимистический сценарий для России, чем наши демографы. Но я не вижу здесь ничего катастрофического, это вполне нормальная ситуация, которая происходит не только в России, но и в Европе — идет снижение, расти будут только Африка и часть Азии.

Это демографический процесс, и ничего с этим не поделаешь. Просто происходит переход в общество потребления.

А когда уже общество потребления, общество карьерного роста, начинает замедляться сама по себе рождаемость".

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Согласно прогнозу ООН, к 2100 году население России может сократиться до 126 миллионов человек. Эксперты отмечают усиление демографической нагрузки (соотношение числа пожилых и детей и трудоспособного населения). Сейчас в России на 1000 человек в возрасте от 15 до 64 лет приходится 512 детей и пожилых. Демографическая нагрузка будет расти: по оценкам ООН, к 2030 году число неработающих достигнет 586 человек на 1000 экономически активных, а к 2045 году эта цифра превысит 600 человек.

В странах Европы демографическая нагрузка выше. Уже сейчас в Италии и Греции более 800 детей и пожилых на тысячу человек трудоспособного населения, в Испании — 900.

Снизить демографическую нагрузку можно за счет привлечения мигрантов и повышения пенсионного возраста, объясняет заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов:

Все прогнозы, которые учитывают миграцию, связаны с тем, что при привлечении большого числа мигрантов их доля в населении России где-нибудь в 2080—2090 году будет составлять больше половины. Это будут не коренные жители России, а приезжие из Азии, Африки и так далее. В нашей недавней реформе искусственно увеличено трудоспособное население за счет увеличения возраста выхода на пенсию. Это очень способствует уменьшению коэффициента демографической нагрузки.

Прогнозы ООН и Росстата расходятся и в оценке продолжительности жизни: 74 года и 77 лет соответственно. Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году.

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