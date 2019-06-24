16:25 (мск), источник: BFM.ru
Как сильно сократится население России? Прогноз ООН не совпал с Росстатом
Данные российского ведомства оказались оптимистичнее. В оценке продолжительности жизни прогнозы также разошлись.
Организация Объединенных Наций опубликовала демографический прогноз. Согласно нейтральному сценарию, к 2035 году население России сократится на 5 миллионов человек, до 141 миллиона.
В то же время Росстат смотрит в будущее более оптимистично. Согласно его среднему варианту демографического прогноза, снижение численности хоть и ожидается, но не такое резкое — до 144 миллионов человек к 2035 году.
Разницу прогнозов объясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:
«Международные организации считают Россию без Крыма, они крымское население причисляют к украинцам, а это два миллиона человек. Это первое методологическое расхождение, которое уже значительно сглаживает ситуацию. И второе: в методологии бывают оптимистические, средние и пессимистические сценарии. Видимо,
Это демографический процесс, и ничего с этим не поделаешь. Просто происходит переход в общество потребления.
А когда уже общество потребления, общество карьерного роста, начинает замедляться сама по себе рождаемость".
Согласно прогнозу ООН, к 2100 году население России может сократиться до 126 миллионов человек. Эксперты отмечают усиление демографической нагрузки (соотношение числа пожилых и детей и трудоспособного населения). Сейчас в России на 1000 человек в возрасте от 15 до 64 лет приходится 512 детей и пожилых. Демографическая нагрузка будет расти: по оценкам ООН, к 2030 году число неработающих достигнет 586 человек на 1000 экономически активных, а к 2045 году эта цифра превысит 600 человек.
В странах Европы демографическая нагрузка выше. Уже сейчас в Италии и Греции более 800 детей и пожилых на тысячу человек трудоспособного населения, в Испании — 900.
Снизить демографическую нагрузку можно за счет привлечения мигрантов и повышения пенсионного возраста, объясняет заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов:
Все прогнозы, которые учитывают миграцию, связаны с тем, что при привлечении большого числа мигрантов их доля в населении России
где-нибудьв 2080—2090 году будет составлять больше половины. Это будут не коренные жители России, а приезжие из Азии, Африки и так далее. В нашей недавней реформе искусственно увеличено трудоспособное население за счет увеличения возраста выхода на пенсию. Это очень способствует уменьшению коэффициента демографической нагрузки.
Прогнозы ООН и Росстата расходятся и в оценке продолжительности жизни: 74 года и 77 лет соответственно. Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году.