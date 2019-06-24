13:58 (мск), источник: Чердак
Поведение детсадовцев связали с их доходами во взрослой жизни
Доходы агрессивных мальчиков в будущем оказались меньше, а общительных — больше.
На основании данных о трех тысячах людей, ходивших в канадские детские сады, ученые нашли связь между тем, как они вели себя в детстве, и их доходами во взрослом возрасте. Оказалось, что, например, у недостаточно внимательных в 5−6 лет людей доходы в возрасте около 36 лет ниже, чем у их более внимательных однокашников. Авторы делают вывод, что раннее обнаружение и коррекция проблем с внимательностью и лишней агрессии могут улучшить шансы детей на финансовую обеспеченность во взрослой жизни.
В своей работе ученые использовали данные теста на внимание, который проводился около 1985 года с тремя тысячами детей в детских садах провинции Квебек (Канада), а также информацию о задекларированных доходах этих же людей спустя 30 лет — в 2015 году. Их средний годовой доход составил 27 500 долларов США для мужчин и 15 200 — для женщин. Сравнив оба набора данных, ученые обнаружили между ними корреляцию: каждый пункт снижения внимательности в тестах для шестилетних детсадовцев оказался связан со снижением годового дохода в среднем более чем на 900 долларов для мужчин, и 700 — для женщин.
Будущие доходы мальчиков, которые в шесть лет часто дрались или противостояли воспитателям (отказывались подчиняться их указаниям, объявляли других виноватыми в своих поступках), также оказались более низкими. Однако снижение доходов у более агрессивных или не подчиняющихся авторитетам было выражено примерно вдвое слабее, чем у более невнимательных. Интересно, что это было характерно только для мальчиков: в случае с девочками подобной связи ученые не нашли.
Исследователи отмечают, что в районе 6 лет воспитатели или родители могут до некоторой степени скорректировать поведение детей. Поэтому учет обнаруженных корреляций может иметь заметный практический эффект.