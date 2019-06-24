14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японка создает оптические иллюзии с помощью фруктов
Игра воображения.
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Игра воображения.
Токийский художник и дизайнер Юни Йошида прославилась давно и далеко за пределами родной Японии. Она сотрудничает с модными брендами и создает как рекламные компании, так и произведения искусства.
Особую любовь Юни питает к фруктам. Ее последняя творческая серия работ — это игра воображения. Художница соединяет разные фрукты, которые, соприкасаясь друг с другом, оказываются
Кстати, ранее Йошида уже создавала оптические иллюзии с фруктами. Она в буквальном смысле разбивала еду на «пиксели».
Екатерина Гура