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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японка создает оптические иллюзии с помощью фруктов

Игра воображения.

Токийский художник и дизайнер Юни Йошида прославилась давно и далеко за пределами родной Японии. Она сотрудничает с модными брендами и создает как рекламные компании, так и произведения искусства.

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Особую любовь Юни питает к фруктам. Ее последняя творческая серия работ — это игра воображения. Художница соединяет разные фрукты, которые, соприкасаясь друг с другом, оказываются чем-то совершенно другим и неожиданным.

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Кстати, ранее Йошида уже создавала оптические иллюзии с фруктами. Она в буквальном смысле разбивала еду на «пиксели».

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Екатерина Гура

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