Две омички подали в суд из-за отсутствия ягод в меню на отдыхе в Италии

Суд принял иск к производству. Ответчиками названы ООО «Аэросервис Плюс» и АО Агентство «Пактур». Имена истиц в сообщении пресс-службы суда не указаны. Сумма их иска неизвестна.
Заявительницы заплатили за отдых премиум-класса. В иске они указали, что ответчики нарушили условия договора о реализации туристического продукта.
В частности, они пожаловались на то, что им предоставили транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, подавали фрукты ненадлежащего качества и в меню не было ягод вовсе, напитков было мало и они были недостаточной степени охлажденности.
Продолжительность экскурсионных поездок превышала восемь часов, а водитель не соответствовал требованиям к внешнему облику.
Представитель «Аэросервис Плюс» от комментариев отказался, пишет издание «Новый Омск».