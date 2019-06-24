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15:50 (мск), источник: Интерфакс

Две омички подали в суд из-за отсутствия ягод в меню на отдыхе в Италии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Две жительницы Омска подали в суд на турфирму и туроператора, так как были недовольны отдыхом, который провели на майские праздники 2018 года в Италии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Источник: Cecilia Par/CC0

Суд принял иск к производству. Ответчиками названы ООО «Аэросервис Плюс» и АО Агентство «Пактур». Имена истиц в сообщении пресс-службы суда не указаны. Сумма их иска неизвестна.

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Заявительницы заплатили за отдых премиум-класса. В иске они указали, что ответчики нарушили условия договора о реализации туристического продукта.

В частности, они пожаловались на то, что им предоставили транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, подавали фрукты ненадлежащего качества и в меню не было ягод вовсе, напитков было мало и они были недостаточной степени охлажденности.

Продолжительность экскурсионных поездок превышала восемь часов, а водитель не соответствовал требованиям к внешнему облику.

Представитель «Аэросервис Плюс» от комментариев отказался, пишет издание «Новый Омск».

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