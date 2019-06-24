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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинская церковь лишила главного раскольника прав и имущества

Пресс-секретарь Киевской митрополии Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) рассказал о санкциях в отношении почетного патриарха Филарета за устроенный им недавно раскол. Его слова передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Зори, на заседании синода ПЦУ было принято решение лишить Филарета его «канонических прав и обязанностей» по управлению епархией. Кроме того, было приятно решение «подчинить митрополиту Киевскому и Всея Украины все парафии [приходы] и монастыри Киева, которые до 15 декабря пребывали в Киевском патриархате». Второе решение объясняется тем, что Филарет не подал в установленный срок документов на регистрацию приходов.

Зоря также отметил, что Филарет останется в составе епископата ПЦУ из-за «своих прошлых заслуг перед церковью».

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Стоит отметить, что сам Филарет больше не считает себя частью ПЦУ. После проведенного 20 июня собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, почетный патриарх заявил, что в стране могут существовать три православные церкви. По его словам, если Православная церковь Украины под руководством митрополита Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет. В противном же случае ПЦУ будет существовать отдельно.

Недавно стало известно, что причиной конфликта и последовавшего за ним раскола в ПЦУ стала невозможность сторон уладить финансовые вопросы. Контролировавший большинство финансовых потоков в ПЦУ Филарет отказывался выплачивать Константинопольскому патриархату «десятину», которая считалась своеобразной платой за томос.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе патриарха Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко. В состав структуры вошли в основном представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав еще в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний, а сам лидер непризнанной церкви Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

Раскол среди раскольников: Филарету не нравится томос, синоду ПЦУ не нравится Филарет
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24 мая© Ньюстюб
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