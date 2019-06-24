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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Игру престолов» уличили в плагиате сцены из индийского сериала

Фанаты обнаружили сходство между эпизодами «Игры престолов» и индийского телевизионного сериала, рассказывающего про приключения Аладдина. Об этом сообщает журнал Esquire.

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».

В третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» Арья Старк убивает предводителя армии белых ходоков Короля Ночи. Героиня прыгает на него с кинжалом в руке, однако тот хватает ее за шею. Задыхаясь, Арья роняет оружие в другую руку и вонзает его в живот злодея. Опубликованный в Instragram-аккаунте пользователя Jitha Lel отрывок из индийского шоу практически один в один повторяет этот момент.

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Отмечается, что серия шоу про Аладдина вышла в середине 2018 года. Съемки финального эпизода «Игры престолов» проходили примерно в это же время.

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