«Игру престолов» уличили в плагиате сцены из индийского сериала

Далее следуют спойлеры к «Игре престолов».
В третьей серии восьмого сезона «Игры престолов» Арья Старк убивает предводителя армии белых ходоков Короля Ночи. Героиня прыгает на него с кинжалом в руке, однако тот хватает ее за шею. Задыхаясь, Арья роняет оружие в другую руку и вонзает его в живот злодея. Опубликованный в Instragram-аккаунте пользователя Jitha Lel отрывок из индийского шоу практически один в один повторяет этот момент.
Отмечается, что серия шоу про Аладдина вышла в середине 2018 года. Съемки финального эпизода «Игры престолов» проходили примерно в это же время.