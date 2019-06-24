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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов и раскрыл секрет успеха

Выпускник из Тульской области Даниил Дрябин набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам и рассказал, что залогом успеха является самостоятельная работа и хорошая база по выбранным предметам, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По словам выпускника, он учился в физико-математическом классе, поэтому был хорошо подготовлен по физике, математике и информатике. Он также отметил, что «многое решают самостоятельные работы».

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Сам экзамен Дрябин не считает «сверхъестественном явлением». «Экзамен проводится довольно стабильно, и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо», — рассказал он.

Выпускник пока не решил, куда будет поступать, но рассматривает Московский физико-технический институт и мехмат МГУ имени Ломоносова.

Также в понедельник, 24 июня, агентству стало известно о выпускнице из Екатеринбурга, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ. Она сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику, а также информатику. Выпускница рассказала, что для получения хорошего результата при подготовке надо выбирать самые сложные задания.

23 июня выпускник гимназии из города Северск Томской области Александр Путин, получивший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. По его словам, ему сильно помогла подготовка к различным олимпиадам. «Это опыт решения задач и умение собраться с мыслями, настроиться на экзамен», — пояснил Путин.

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