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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Брат с сестрой прошлись над Таймс-сквер по натянутому канату (видео)

На высоте 25-го этажа.

Эквилибристы Ник и Лияна Валленда устроили грандиозное шоу в Нью-Йорке. Над знаменитой Таймс-сквер на высоте 25-го этажа они протянули канат длиной 396 метров, по которому прошли навстречу друг другу.

В какой-то момент Ник и Лияна встретились, и брат просто перешагнул через присевшую на канате сестру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что эквилибристы хотели сделать шоу без страховки, но местные власти это строжайше запретили.

Известно, что Ник и Лияна являются представителями знаменитой цирковой династии. Ник уже шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в том числе и как первый человек, прошедший по канату над Ниагарским водопадом.

Екатерина Гура

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