16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Брат с сестрой прошлись над Таймс-сквер по натянутому канату (видео)
На высоте 25-го этажа.
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На высоте 25-го этажа.
Эквилибристы Ник и Лияна Валленда устроили грандиозное шоу в
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Стоит отметить, что эквилибристы хотели сделать шоу без страховки, но местные власти это строжайше запретили.
Известно, что Ник и Лияна являются представителями знаменитой цирковой династии. Ник уже шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в том числе и как первый человек, прошедший по канату над Ниагарским водопадом.
Екатерина Гура