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16:58 (мск), источник: Forbes

«Наша дружба испытана временем». Ротенберг заявил, что будет другом Путина и после его отставки

Миллиардер Аркадий Ротенберг уверен, что останется другом Владимира Путина и после того, как тот оставит пост президента страны. Раньше бизнесмен говорил, что на его бизнес отставка Путина не повлияет.

Источник: Пресс-служба Президента России

Аркадий Ротенберг дал интервью ведущей телеканала RT Софико Шеварднадзе. На вопрос, думал ли он о том, какой будет его жизнь при другом президенте, Ротенберг ответил: «Конечно, я думаю об этом». По словам миллиардера, они с Путиным друзья и останутся друзьями «несмотря ни на что». «Наша дружба прошла испытание временем — больше чем 50 годами», — отметил бизнесмен. Других комментариев по этому поводу не дал.

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Семь лет назад схожий вопрос Ротенбергу в интервью задал Forbes: чем уход Путина грозит миллиардеру? Ротенберг тогда ответил: «Ничем. Как мы работали, так и будем. У нас стабильный и прозрачный бизнес». Ротенберг отказался от сравнений с женой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной, которая после отставки мужа «почувствовала давление». Он заявил: «Если вспомнить историю нашей страны, то беспредел и произвол всегда возможны. Но тогда это для всех будет беспредел и произвол. Меня Владимир Владимирович не защищает». Бизнесмен подчеркнул, что президент не сможет сказать «Не надо его трогать, он хороший!», если Ротенберг будет заниматься «не бизнесом, а какими-то делишками». Впрочем, «чем-то нехорошим промышлять для меня неприемлемо», добавил миллиардер.

Сам Владимир Путин признал свою дружбу с рядом бизнесменов, в том числе Аркадием Ротенбергом, Борисом Ротенбергом и Геннадием Тимченко, в 2014 году — после того, как США ввели санкции против некоторых российских предпринимателей. «Да, это мои хорошие знакомые и друзья», — заявил во время прямой линии президент. Тогда он оговорился, что все они начали заниматься бизнесом и заработали капиталы задолго до знакомства с ним. «Мне не стыдно за моих друзей», — добавил глава государства.

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