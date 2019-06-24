Мускулистая ворона стала предметом бурного обсуждения в Сети

Пользователь Twitter под ником llama опубликовал необычное видео, на котором запечатлено странное существо. С первого взгляда оно похоже на обычную ворону, но когда камера приближается ближе, то становится понятно, что ног у птицы нет, а стоит она, опираясь на огромные мощные крылья.
Видео очень быстро стало вирусным, а в комментариях люди начали писать, что этот гибрид вороны и гориллы очень напоминает им ночной кошмар. В ход пошел фотошоп.
Но правда оказалась проще. В комментарии пришел профессиональный орнитолог Кайли Свифт, которая пояснила необычный внешний вид птички. По словам специалиста, оператор застал ворону, когда она загорала. Когда птицы греются на солнце, они прижимают хвост и опускают крылья на землю, таким образом закрывая лапы.
Как отметила Свифт, это нормальное состояние для вороны, таким образом она ухаживает за своими перьями и избавляется от паразитов.