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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мускулистая ворона стала предметом бурного обсуждения в Сети

Кошмар, который превратился в мем.

Пользователь Twitter под ником llama опубликовал необычное видео, на котором запечатлено странное существо. С первого взгляда оно похоже на обычную ворону, но когда камера приближается ближе, то становится понятно, что ног у птицы нет, а стоит она, опираясь на огромные мощные крылья.

Видео очень быстро стало вирусным, а в комментариях люди начали писать, что этот гибрид вороны и гориллы очень напоминает им ночной кошмар. В ход пошел фотошоп.

Но правда оказалась проще. В комментарии пришел профессиональный орнитолог Кайли Свифт, которая пояснила необычный внешний вид птички. По словам специалиста, оператор застал ворону, когда она загорала. Когда птицы греются на солнце, они прижимают хвост и опускают крылья на землю, таким образом закрывая лапы.

Как отметила Свифт, это нормальное состояние для вороны, таким образом она ухаживает за своими перьями и избавляется от паразитов.

Екатерина Гура

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