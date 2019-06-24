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17:47 (мск), источник: ТАСС

Ученые создали полезное пиво без эффекта похмелья

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты предложили добавлять в напиток вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя.

Источник: AP 2019

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали рецепт пива, которое не вызывает похмелья, содержит витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

«Добавлять при производстве пива вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя, в частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла, предложили химики УрФУ, чтобы человек не мучился головной болью, а наслаждался вкусом и получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами…».

Планируемые к внедрению в рецептуру ингредиенты недорогие и их использование не приведет к удорожанию пива, говорится в сообщении.
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Отмечается, что работа ведется совместно с коллегами из петербургского университета ИТМО. «Мы подбираем режимы и условия, в частности, температурные, изменяя таким образом свойства дрожжей, а также применяем вкусовые добавки. Другими словами, в результате нашей работы и пиво становится функциональным продуктом», — сказала профессор УрФУ Елена Ковалева, слова которой приводятся в сообщении. Кроме того, на основе ферментированной пивной дробины — отходного продукта пивоваренного производства — в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли. В дробине, как пояснили ученые, содержатся полезные крахмал и клетчатка (источники моносахаров — глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы, являющиеся пребиотиками «пищей» для микроорганизмов, полезных для кишечника.

«Необработанная пивная дробина слишком жестка для употребления, но после ферментации она пригодна в качестве добавки к овсяной муке для получения продукта питания, например, овсяного печенья. При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает функциональный продукт от БАД», — отметила Ковалева.

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