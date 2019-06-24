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18:16 (мск), источник: ТАСС

Жара в регионах Центральной России с 25 июня сменится дождями и прохладой

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Температура воздуха опустится до 22−25 градусов тепла.

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Источник: Reuters

Жаркая погода в регионах Центрального федерального округа сменится похолоданием в ночь на 25 июня. Столбики термометров в среднем опустятся до 22−25 градусов, в некоторых регионах ожидаются осадки, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных гидрометцентров, управлениях МЧС и органах исполнительной власти.

После 30-градусной жары температура воздуха на территории Орловской области вернется к климатической норме, в регионе также прогнозируют ветер до 10 м/с. «Во вторник воздух прогреется до плюс 25 днем и 15 ночью. В среду ожидается около 24 тепла днем, плюс 18 ночью», — сообщили ТАСС в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

ГУ МЧС по Калужской области предупреждает об усилении ветра до 18 м/с, дожде с грозами, граде, температура в регионе в среднем опустится до 25 градусов тепла. По прогнозам местных гидрометцентров, 25 июня в Тульской и Брянской областях во вторник ожидается до плюс 21−27 градусов, в Тверской и Смоленской — 18−24, без осадков. Со вторника до 26 градусов тепла ожидается в Тамбовской области, к среде температура в регионе продолжит падать, в Рязанской области днем во вторник ожидается до 25 градусов тепла.

В Ивановской области, по данным синоптиков, резкое похолодание уже наступило, а во вторник и среду в регионе ожидается ветреная погода с дождем, температура воздуха до 19 градусов днем и до 10 ночью. По данным Ярославского ЦГМС, во вторник в области похолодает до 22 градусов, аналогичную погоду также ждут в Липецкой области. Как сообщается на сайте администрации Костромской области, во вторник в регионе ожидается небольшой дождь, максимальная дневная температура — 19 градусов, ночью — 12.

До 21−24 градусов тепла во вторник и среду опустится температура воздуха во Владимирской области, где 26 июня ожидаются кратковременные дожди. «Сейчас в трех муниципальных образованиях региона установлен пятый, наивысший класс пожарной опасности. Ожидаем, что спад жары положительно повлияет на ситуацию — в этом году площадь лесных пожаров уже в 16 раз превысила аналогичные показатели прошлого года», — пояснили ТАСС в Главном управлении МЧС по региону.

В Белгородской области с начала недели объявлено штормовое предупреждение, максимальная температура воздуха в регионе составит 35 градусов. В Курской области также ожидается ухудшение погодных условий — по прогнозам синоптиков, на смену ясной погоде придут дожди с грозами и усилением ветра до 18 м/с, столбики термометров покажут до 32 градусов. Жара сохранится в Воронежской области, где 23 июня синоптики зафиксировали рекордную для этого дня с 1948 года температуру — 34,8 градусов.

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