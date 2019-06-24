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19:46 (мск), источник: RNS

Минфин предложил перевести налоговые уведомления в электронную форму

Минфин предложил с 2021 года направлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов только в электронной форме через личный кабинет, а почтовую рассылку использовать в исключительных случаях.

Для реализации изменений потребуется выделение ФНС дополнительных средств в размере 2,1 млрд рублей. Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс опубликован на портале regulation.gov.ru.

«Законопроектом предусматриваются следующие основные изменения порядка направления налоговых уведомлений и требований об уплате налогов с 1 июня 2021 года… обеспечение перехода к направлению налогоплательщикам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов только в электронной форме через ЛКН (без направления их по почте), за исключением определенных в законопроекте случаев», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно пояснительное записке, сохранить порядок отправки уведомления почтой предлагается инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам и лицам, чье место жительства отдалено от сетей связи. По данным Минфина, таких налогоплательщиков насчитывают 13,3 млн человек.

Кроме того, налогоплательщик может получать документы на бумажном носителе на основании заявления.

Отмечается, что «общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений и требований об уплате налогов), в 2018 году составил 4,1 млрд. рублей».

При этом ежегодное увеличение тарифов на пересылку почтовой корреспонденции приводит к увеличению расходов, в частности, рост тарифов на почтовую пересылку документов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом составил 10,8% (48,38 рублей за почтовое сообщение), в 2018 — 12,2% (54,28 рублей за почтовое сообщение), в 2019 — 10,5% (60 рублей за почтовое сообщение).

Законопроектом предусматривается переходный период с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Для реализации изменений потребуется выделение ФНС дополнительных средств в размере 2,1 млрд рублей, «в том числе на приобретение оборудования и умощнение инфраструктуры ЛКН (личный кабинет налогоплательщика — RNS) в связи с планируемым троекратным увеличением нагрузки, на проведение мероприятий по массовому “беззаявительному” подключению налогоплательщиков к ЛКН» в переходный период в течение 2020 года, а также «на модернизацию оборудования, используемого для массовой печати соответствующих документов налоговых органов».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «общий объем ежегодно высвобождаемых бюджетных средств за счет реализации таких изменений по прогнозным расчетам исходя из действующих в настоящее время почтовых тарифов может составить 2,7 млрд. рублей».

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