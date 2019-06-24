19:43 (мск), источник: BFM.ru
В Европе ожидается экстремальная жара
Жару до 40 градусов принесут ветра из Сахары.
Жителей Франции, Германии, Испании ожидает экстремально жаркая погода на этой неделе. Об этом сообщает Associated Press.
Французские метеорологи объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, поскольку в Париже уже сегодня температура достигает 40 градусов по Цельсию, пик жаркой погоды придется на 25 июня.
Синоптики отмечают, что жару принесут с собой порывы ветра, двигающиеся в сторону Европы из Сахары.
В Германии ожидают, что жара может побить рекорд лета 2015 года, когда столбики термометров показывали отметку 40,3 градуса по Цельсию. По данным метеорологов, жара задержится на территории страны минимум на неделю.
Испанские синоптики ожидают, что пик жары на материковой территории страны
придется на середину недели, а на
может превысить 42 градуса и продержаться с 27 по 29 июня. Не исключено продление жары и на следующей неделе.
В конце прошлой недели метеорологи предупреждали, что температура в городах
Европы превысит 32 градуса по Цельсию, в некоторых местах достигнет 40 градусов. Жара придет в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт. Потом она сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию.
Синоптики считают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе будет выше нормы.