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03:27 (мск), источник: Российская газета

За нарушения правил рыбалки можно получить уголовную статью

В этом году начал действовать новый закон о любительской рыбалке, а с прошлого года в регионах ввели суточные нормы вылова, установили новые таксы ущерба за вылов рыбы сверх норм.

Источник: Reuters

«Сегодня штраф за нарушение правил рыболовства составляет от двух до пяти тысяч рублей. Но это не основная часть штрафа. Помимо него предъявляем виновному сумму ущерба, а она будет гораздо существенней, может доходить до 100 тысяч», — рассказал читателям «РГ» в ходе «горячей линии» начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

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В прошлом году впервые за последние десять лет были увеличены таксы за причинение ущерба водным биоресурсам, отметил он. Кроме того, за вылов рыбы, занесенной в «Красную книгу», и за рыбалку в запретный период может быть применена также уголовная ответственность.

Сумма ущерба, с которой начинается привлечение к уголовной ответственности, определена в Уголовном кодексе. «Если браконьер совершит нарушение и нанесет ущерб в размере от 100 тысяч рублей, он подлежит уже уголовной ответственности», — сказал Виталий Молоков и пояснил, как набирается эта сумма.

Например, браконьер поймал одного осетра. Раньше ущерб за это оценивался в 16 тысяч рублей, а с прошлого года ущерб вырос в 10 раз и теперь составляет 160 тысяч рублей за одного осетра.

Таким образом, с нарушителя взыскивается этот ущерб в доход государства и помимо этого он попадает под уголовную ответственность.

Если ранее, например, в Байкальском регионе браконьера можно было привлечь к уголовной ответственности за поимку более 300−400 штук омуля, потому что ущерб составлял всего 250 рублей за штуку, то сегодня за каждую рыбку ущерб установлен в 3,5 тысячи рублей. То есть к уголовной ответственности человек может быть привлечен за гораздо меньшее количество незаконно выловленной рыбы, подытожил Виталий Молоков.

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