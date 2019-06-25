Назван несложный способ повысить успеваемость ребенка

Автор исследования Питер Гузуасис, доктор философских наук из Университета Британской Колумбии в Канаде, пояснил, что обычно на музыкальные занятия в государственных системах образования поступает недостаточно финансирования по сравнению с другими, более «серьезными» дисциплинами — математикой, естествознанием или английским языком.
«Считается, что ученики, которые проводят школьные часы на уроках музыки, показывают худшую успеваемость по этим предметам. Наше исследование показало, что все наоборот», — говорит он.
Исследователи изучили данные свыше 112 тысяч школьников, поступивших в первый класс с 2000 по 2003 год и сдавших выпускные экзамены по математике, естествознанию или английскому языку. В расчет принимались также пол, этническая принадлежность и социально-экономический статус испытуемых и их окружения.
Из этой выборки около 13 процентов учеников занимались музыкой в старших классах. Это мог быть классический класс фортепиано, джаз-бэнд, хор или индивидуальные занятия вокалом.
Оказалось, что старшеклассники, которые занимались музыкой, продемонстрировали более высокие результаты на экзаменах. Ученые говорят, что их знания фактически были эквивалентны еще одному дополнительному году учебы в школе. Причем, эта динамика была более выраженной у тех, кто занимался инструментальной музыкой, а не вокалом.
— Мы часто слышим, что нужно сосредоточиться на математике, естественных науках и языках. Ирония в том, что музыкальное образование может стать именно тем, что улучшает все академические достижения в целом, — резюмировал Питер Гузуасис.