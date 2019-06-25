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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский министр образования назвала Радищева автором «Горя от ума»

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в интервью телеканалу «Абакан 24» заявила, что пьесу «Горе от ума» написал Александр Радищев. Запись опубликована на YouTube.

В ходе передачи ведущий Алексей Кириченко обсудил с Гимазутиной результаты ЕГЭ и ситуацию с образованием в регионе. Он поинтересовался, насколько сейчас актуальна русская литература XVIII века. «Радищева, кстати, сейчас проходят?» — спросил он.

«Да, “Горе от ума” проходят. Да, ребятишкам очень сложно», — ответила министр. После этого интервью длилось еще 20 минут, однако Гимазутина не заметила допущенную ошибку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Горе от ума» — пьеса Александра Грибоедова, которая является сатирой на аристократическое общество первой половины XIX века. Как и произведение Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», комедия Грибоедова входит в школьную программу по литературе.

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