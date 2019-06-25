10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Брачный ритуал китовых акул впервые попал на камеру (фото)
Самцу не повезло, но ученые все равно довольны.
Впервые в истории ритуал ухаживания самца китовой акулы за самкой попал на камеру.
Китовые акулы — крупнейшие из современных акул, а также крупнейшие современные рыбы. Их максимальный размер может достигать 18−20 метров. Считается, что на Земле их осталось не больше тысячи.
Пилот коммерческого тура Тиффани Кляйн случайно заметила двух китовых акул, пролетая над рифом Нингалу в Индийском океане у
Кляйн наблюдала, как взрослый самец больше часа плавал зигзагами вокруг молодой самки, пытаясь привлечь ее внимание. Затем он отважился на более решительные действия, но самка уплыла.
«Независимо от того, добился он успеха или нет, мы впервые увидели попытку спаривания китовых акул», — заявил в интервью Live Science Джордж Берджесс, директор Программы исследований акул во Флориде.
«Мы не знаем, каким было бы поведение зрелой самки в этой ситуации, но это шаг к пониманию репродуктивной биологии китовых акул», — добавил он.
Анна Лысенко