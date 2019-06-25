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13:30 (мск), источник: РИА Новости

На форуме «Армия-2019» представили беспилотник в виде полярной совы

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн — РИА Новости. Технопарк Минобороны «ЭРА» представил на выставке «Армия-2019» военный беспилотник в виде полярной совы.

Источник: РИА Новости

Как указывается на стенде, это «комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы».

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Как пояснили РИА Новости, в форме птицы аппарат сделан для снижения визуальной заметности, чтобы ближе подойти к цели.

Аппарат определяет координаты цели и использует лазерную подсветку для наведения авиации и артиллерии. Его вес составляет 5 кг, он способен переноситься одним человеком. Беспилотник способен проводить в воздухе до 40 минут.

Помимо полярной совы, пояснили разработчики, создан беспилотник в виде сокола. С помощью динамика он способен издавать имитирующие сокола звуки и отпугивать птиц в районах аэродромов.

«Оба изначально разработаны для скрытного наведения», — сказали на стенде.

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