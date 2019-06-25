На форуме «Армия-2019» представили беспилотник в виде полярной совы

Как указывается на стенде, это «комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы».
Как пояснили РИА Новости, в форме птицы аппарат сделан для снижения визуальной заметности, чтобы ближе подойти к цели.
Аппарат определяет координаты цели и использует лазерную подсветку для наведения авиации и артиллерии. Его вес составляет 5 кг, он способен переноситься одним человеком. Беспилотник способен проводить в воздухе до 40 минут.
Помимо полярной совы, пояснили разработчики, создан беспилотник в виде сокола. С помощью динамика он способен издавать имитирующие сокола звуки и отпугивать птиц в районах аэродромов.
«Оба изначально разработаны для скрытного наведения», — сказали на стенде.