13:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка
Пара из
Пара из американского штата
Майкл Галлардо (Michael Gallardo) и Мари Маргаритондо (Marie Margaritondo) не ожидали скорого появления ребенка и распаковывали коробки после переезда. Когда мужчина отлучился по делам, Маргаритондо позвонила ему и сообщила, что у нее отошли воды.
Тогда мужчина решил сыграть свадьбу прямо перед операцией: так как пара уже получила разрешение на брак, церемонию планировали провести через несколько дней. Медперсонал помог им подготовить все необходимое для церемонии: медсестры отправились за цветами и священнослужителями. Родители Галлардо и Маргаритондо срочно приехали в больницу на импровизированную церемонию.
«Это было так прекрасно, — рассказал мужчина. — Присутствовали наши мамы, и у нас даже была музыка — мы включили Моцарта на мобильном телефоне».
После того как молодожены поцеловались, Мари отвели в операционную. Она родила здорового ребенка, несмотря на то, что врачи предупреждали пару, что у младенца могут возникнуть осложнения