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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Пара поженилась за несколько минут до рождения ребенка

Пара из Нью-Джерси, США, сыграла свадьбу в больнице всего за несколько минут до рождения ребенка. Они пошли на это из-за того, мужчина не мог принимать решения, касающиеся здоровья возлюбленной в случае осложнений во время родов, так как их отношения не были узаконены. Медперсонал помог им провести церемонию.

Источник: @tjsocoz

Пара из американского штата Нью-Джерси сыграла свадьбу в больнице всего за несколько минут до родов. Их историей заинтересовался информационный портал Inside Edition.

Майкл Галлардо (Michael Gallardo) и Мари Маргаритондо (Marie Margaritondo) не ожидали скорого появления ребенка и распаковывали коробки после переезда. Когда мужчина отлучился по делам, Маргаритондо позвонила ему и сообщила, что у нее отошли воды.

Ее срочно доставили в больницу, однако из-за того, что их отношения не были узаконены, Галлардо не мог принимать решения, касающиеся ее здоровья в случае осложнений во время родов.
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Тогда мужчина решил сыграть свадьбу прямо перед операцией: так как пара уже получила разрешение на брак, церемонию планировали провести через несколько дней. Медперсонал помог им подготовить все необходимое для церемонии: медсестры отправились за цветами и священнослужителями. Родители Галлардо и Маргаритондо срочно приехали в больницу на импровизированную церемонию.

«Это было так прекрасно, — рассказал мужчина. — Присутствовали наши мамы, и у нас даже была музыка — мы включили Моцарта на мобильном телефоне».

После того как молодожены поцеловались, Мари отвели в операционную. Она родила здорового ребенка, несмотря на то, что врачи предупреждали пару, что у младенца могут возникнуть осложнения из-за возраста родителей — обоим было больше 40 лет. По словам супругов, сейчас они счастливы, хоть и шокированы таким развитием событий.

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