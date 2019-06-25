Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скандал в Петербурге: Шнуров сделал гараж из исторического дома
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Химики синтезировали мощное противораковое средство
Лера Кудрявцева с молодым мужем показали нежные чувства
Качаем бедра пылесосом: какие мышцы работают при уборке?
Застолье государственной важностиЧто ели и как шутили на приёмах в Кремле
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Россияне и грузины затеяли кровавую драку в Турции
Умер актер Андрей Харитонов
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Российская актриса и режиссер Покровская скончалась
Московский отравитель рассказал о своем угощении
57-летняя жена Малинина показала, как выглядит с кудряшками
Лера Кудрявцева с молодым мужем показали нежные чувства
Фекальная трансплантация впервые стала причиной смерти
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Фоторепортажи
28Город будущего
10Выпускной-2019
14:37 (мск), источник: Интерфакс

Россияне стали меньше пить

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Это заметили психиатры.

Источник: Reuters

В России с 2009 года стали меньше пить спиртного, употребление алкоголя на душу населения снизилось с 18 литров в год до 12,5 литра. Об этом сообщила директор Национального научного центра — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко.

Читайте также
Ученые создали полезное пиво без эффекта похмелья

По ее данным, также снижается общий уровень употребления наркотиков.

Одновременно продолжает расти употребление наркотиков среди школьников, добавила Клименко.

«Во-первых, мы научились выявлять ранних наркопотребителей, все вы слышали про тестирование школьников на наркотики. Во-вторых, ранее информационные каналы о распространении наркотиков приходилось на взрослое население, теперь в основном это интернет и аудитория подростков», — сказала она.

Эксперты стали более внимательно исследовать подростков, подтвердил гендиректор центра им. Сербского Зураб Кекелидзе.

Когда мы говорим, что надо преподавать психологию в школе, мы говорили, что надо вводить ее с 5-го класса, но директора и учителя говорили, что с 3-го, потому что наркотики приносят уже в 4-м классе. Самая сложная и уязвимая группа — с 6 до 12 лет.
Зураб Кекелидзе.
гендиректор центра им. Сербского

В апреле 2019 года Минздрав заявил, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет, до 9,3 литра в 2018 году. По данным ведомства, это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста — с 2012 года на 18%.

В России многократно увеличат пособие на детей с полутора лет
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ
Названы самые агрессивные города России
ВС Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха в США
На пляже на Гоа появилась огромная «акула» (фото)
Кадыров прокомментировал отставку главы Ингушетии
Здоровье
Это не усталость: вы просто выгорели Если вы ощущаете, что вот-вот и вы вступите в «клуб выгоревших», сделайте шаг назад. Попробуйте понять, что происходит не так, и снимите себя с крючка, на который вас повесили обстоятельства.
Hi-Tech
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Кино
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале Андрей Миронов-Удалов провел церемонию закрытия киносмотра «Читка»
Авто
Цены на бензин: после 1 июля «заморозки» больше не будет Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
и мне навеяло. Как мы выжили без интернета) 333
Окорочка с картохой гостям это совсем отстойно? 276
Resort - 2020 272
Не хочу внуков 202
Леди
Алла Пугачева затмила Светлану Лободу на вечеринке Звездные друзья повеселились в замке.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь